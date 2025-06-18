Novi detalji brutalnog ubistva u Zagrebu: Andrea imala 25 rana od metaka

Prema pisanju hrvatskih medija poznati su novi detalji iz krivične prijave koju je protiv Matije M. (29) i Frana R. (31) podnijela Policijska uprava zagrebačka, tereteći ih za teško ubistvo Marijana C. i Andree K.

Tragovi sa motora

Kako je ranije potvrđeno, Matija M. je prijavljen kao izvršilac ubistva, dok mu je Fran R., kako navodi policija, u tome pomagao, prenosi Index.hr.

Iako su istražitelji do osumnjičenog dvojca došli analizirajući njihove mobilne telefone, kao i motor i automobil koje su koristili za dolazak u Markuševac i bjekstvo odatle, zanimljivo je da su dvojica osumnjičenih pokušala da prikriju tragove.

Na motor Matije M., na kojem se do tada više puta fotografisao i objavljivao te snimke na društvenim mrežama, zalijepili su razne naljepnice. Dio su postavili s gornje strane motora, a dio s donje, kako bi, prema tvrdnjama policije, pokušali da prikriju o kom se motoru radi.

Uprkos tome, motor kojim se Fran R. nakon ubistva odvezao iz Markuševca ipak je identifikovan. Policija vjeruje da se Matija M. njime dovezao do kuće mladog para u ulici Črna voda u Markuševcu, dok je nakon ubistva zamijenio vozilo sa Franom R.

Brutalna likvidacija

Među novim detaljima do kojih je u međuvremenu došao Index.hr jeste i veliki broj povreda koje je počinilac nanio svojim žrtvama.

Već je potvrđeno da je ubica ispalio najmanje 16 hitaca. Najprije je pucao u Marijana C, koji se u tom trenutku nalazio na mjestu vozača. Njemu je, kako je utvrdila policija, nanio četiri smrtonosne rane, dok je Andrea K. zadobila više od 25 prostrjelnih i prostrjelnih rana. Oboje su preminuli na licu mjesta.

Upravo zbog te brutalnosti na teret im se stavlja teško ubistvo izvršeno na okrutan i podmukao način.

Policija za sada još ne navodi ni marku ni tip oružja iz kojeg je ubica pucao, zbog čega se može zaključiti da balističko vještačenje još nije dalo odgovor koje je oružje korišćeno u ovom brutalnom zločinu.