Sudar dva motocikla: Vozač poginuo, drugi povrijeđen

U sudaru dva motocikla u Prijedoru poginuo je vozač čiji su inicijali G.M. iz Prijedora, rekla je Srni portparol Policijske uprave Prijedor Zvezdana Alendarević.

Vozač drugog motocikla inicijala M.M. iz Prijedora lakše je povrijeđen i prevezen na Univerzitetski klinički centar RS u Banjoj Luci.

Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 50 minuta iza ponoći u Kamičanima na magistralnom putu Prijedor - Banja Luka.

Uviđajem je rukovodio tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, prenose Nezavisne novine.