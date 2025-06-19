Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRIJEDOR - BANJA LUKA

Sudar dva motocikla: Vozač poginuo, drugi povrijeđen

Uviđajem je rukovodio tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor

Saobraćajna nesreća. Platforma X (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

A. O.

19.6.2025

U sudaru dva motocikla u Prijedoru poginuo je vozač čiji su inicijali G.M. iz Prijedora, rekla je Srni portparol Policijske uprave Prijedor Zvezdana Alendarević.

Vozač drugog motocikla inicijala M.M. iz Prijedora lakše je povrijeđen i prevezen na Univerzitetski klinički centar RS u Banjoj Luci.

Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 50 minuta iza ponoći u Kamičanima na magistralnom putu Prijedor - Banja Luka.

Uviđajem je rukovodio tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, prenose Nezavisne novine.

# PRIJEDOR
# NESREĆA
# UKC RS
# MOTOCIKL
# BANJA LUKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.