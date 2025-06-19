Oglasilo se Tužilaštvo: Traže pritvor majci osumnjičenoj da je pokušala ubiti bebu

Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka nakon ispitivanja osumnjičene osobe inicijala V.P., rođena 2005. godine, jučer je uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora Okružnom sudu u Banja Luci, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo Teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 1. tačka 7. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika RS, na štetu djeteta.

Tužilac je stavio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičena dovršiti pokušano krivično djelo shodno člana 197. stav 1. tačka v. Zakona o krivičnom postupku RS.