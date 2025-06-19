Detalji nesreće u kojoj je stradao bivši fudbalski sudija Adis Mulahasanović: Poginuo kada je izašao iz Audija, uhapšena oba vozača

Bivši sudija fudbalske Premijer lige Bosne i Hercegovine i predsjednik Udruženja fudbalskih sudija i instruktora Kantona Sarajevo Adis Mulahasanović poginuo je u sinoćnjoj nesreći koja se desila kod Ilidže.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo saopćili su detalje ove stravične nesreće.

- Dana 18.06.2025. godine oko 18:40 sati, na dijelu brze ceste Mostarsko raskršće-Ilidža, područje općine Ilidža, dogodila se saobraćajna nezgoda. Tom prilikom od strane putničkog motornog vozila VW Passat, kojim je upravljao M.P., rođen 1983. godine u Sarajevu, nastanjen na Ilidži i putničkog motornog vozila VW Golf VI, kojim je upravljao E.B., rođen 1972. godine u Konjicu, nastanjen u Hadžićima, došlo je do udara u pješaka A.M., rođen 1981. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen, koji se nalazio u blizini motornog vozila Audi A4, koje je prethodno zaustavio, najvjerovatnije zbog nastalog kvara na vozilu.- navodi se u saopćenju.



