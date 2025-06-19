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MUP KANTONA SARAJEVO

Detalji nesreće u kojoj je stradao bivši fudbalski sudija Adis Mulahasanović: Poginuo kada je izašao iz Audija, uhapšena oba vozača

Brzom cestom od Blažuja do Ilidže saobraćaj je bio potpuno obustavljen do 00,20 sati narednog dana

Adis Mulahasanović. Facebook

B. C.

19.6.2025

Bivši sudija fudbalske Premijer lige Bosne i Hercegovine i predsjednik Udruženja fudbalskih sudija i instruktora Kantona Sarajevo Adis Mulahasanović poginuo je u sinoćnjoj nesreći koja se desila kod Ilidže.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo saopćili su detalje ove stravične nesreće.

- Dana 18.06.2025. godine oko 18:40 sati, na dijelu brze ceste Mostarsko raskršće-Ilidža, područje općine Ilidža, dogodila se saobraćajna nezgoda. Tom prilikom od strane putničkog motornog vozila VW Passat, kojim je upravljao M.P., rođen 1983. godine u Sarajevu, nastanjen na Ilidži i putničkog motornog vozila VW Golf VI, kojim je upravljao E.B., rođen 1972. godine u Konjicu, nastanjen u Hadžićima, došlo je do udara u pješaka A.M., rođen 1981. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen, koji se nalazio u blizini motornog vozila Audi A4, koje je prethodno zaustavio, najvjerovatnije zbog nastalog kvara na vozilu.- navodi se u saopćenju.


- Povrijeđenom je ljekarsku pomoć ukazala ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo. Ljekar u KCUS je u 19,53 sati konstatovao smrt povrijeđenog 44-godišnjaka. Uviđaj su obavili dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i ovlašteni sudski vještaci mašinske i saobraćajne struke. Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja (član 336. stav 4. KZ FBiH) u vezi sa krivičnim djelom Ugrožavanje javnog saobraćaja (član 332. stav 3. istog Zakona), vozači M.P. i E.B. lišeni su slobode i predati u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.

Brzom cestom od Blažuja do Ilidže saobraćaj je bio potpuno obustavljen do 00,20 sati narednog dana i odvijao se alternativnim pravcima.

# NESREĆA
# FUDBALSKI SUDIJA
# ADIS MULAHASANOVIĆ
# MUP KS
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