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PRIRODNA SMRT

Tragičan kraj potrage u Tesliću: Pronađeno tijelo nestalog muškarca

Tijelo pronađeno prilikom pretresa terena naseljenog mjesta Lipac u Doboju

Branislav Galamić. MUP RS

B. C.

19.6.2025

Tijelo Branislava Galamića iz Teslića, čiji je nestanak u nedjelju prijavljen Policijskoj stanici Doboj 1, pronađeno je, potvrđeno je "Nezavisnim novinama".

- Policijski službenici Policijske uprave Doboj, jučer su, prilikom pretresa terena naseljenog mjesta Lipac u Doboju, zajedno sa mještanima pomenutog naselja, oko 15.20 pronašli tijelo B.G. sa područja grada Teslić čiji je nestanak prijavljen 15. juna", rečeno je iz dobojske policije.

Pripadnici Policijske uprave Doboj u prisustvu doktora mrtvozornika Doma zdravlja Doboj izvršili su uviđaj te se ljekar izjasnio da se radi o prirodnoj smrti.

# TESLIĆ
# DOBOJ
# MUP RS
# POTRAGA
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