Ajna Đukić koja je ubila majku i sebi nanijela povrede, još se nalazi u KCUS-u

Ajna Đukić, 26-godišnjakinja, koja je nožem usmrtila majku, nanijevši joj više ubodnih rana u predjelu grudnog koša, još uvijek se nalazi u KCUS-u jer je sebi nanijela povrede pri pokušaju samoubistva, saznaje portal “Avaza”. Djevojka je uhapšena jučer u KCUS-u gdje se nalazi pod prismotrom policije.



- Dana 18.06.2025. godine, policijski službenici Sektora kriminalističke policije lišili su slobode A.Đ., rođena 1999. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjena, zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo Ubistvo (član 166. KZ FBiH), na štetu V.S.Đ. iz Sarajeva. Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičena je hospitalizovana u KCUS do predaje Kantonalnom tužilaštvu, saopćeno je danas iz MUP-a Kantona Sarajevo. Podsjećamo, kako su nam ispričali mještani Višnjika, njena majka Vaska Sotirov-Đukić bila je teško bolesna.

