Ajna Đukić koja je ubila majku i sebi nanijela povrede, još se nalazi u KCUS-u

Ajna Đukić, 26-godišnjakinja, koja je nožem usmrtila majku, nanijevši joj više ubodnih rana u predjelu grudnog koša, još uvijek se nalazi u KCUS-u jer je sebi nanijela povrede pri pokušaju samoubistva, saznaje portal “Avaza”.
Djevojka je uhapšena jučer u KCUS-u gdje se nalazi pod prismotrom policije.
- Dana 18.06.2025. godine, policijski službenici Sektora kriminalističke policije lišili su slobode A.Đ., rođena 1999. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjena, zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo Ubistvo (član 166. KZ FBiH), na štetu V.S.Đ. iz Sarajeva. Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičena je hospitalizovana u KCUS do predaje Kantonalnom tužilaštvu, saopćeno je danas iz MUP-a Kantona Sarajevo.
Podsjećamo, kako su nam ispričali mještani Višnjika, njena majka Vaska Sotirov-Đukić bila je teško bolesna.
Jučer oko četiri sata obaviještena je Uprava policije MUP-a KS da se u stanu u naselju Višnjik dogodilo ubistvo. Kćerka se sumnjiči da je usmrtila majku, nakon čega je pokušala izvršiti samoubistvo, rečeno je jučer iz Tužilaštva KS u saopćenju.
Kako nezvanično saznaje portal “Avaza” žena je najvjerovatnije ubijena 24 sata prije pronalaska tijela.
Djevojka je sebi nožem nanijela više lakših povreda po tijelu.
Ona je nakon pokušaja samoubistva pozvala policiju.
Besplatno se pretplatite na Youtube kanal AVAZ TV.