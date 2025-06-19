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PRONEVJERIO 268.722 KM

Blagajnik Medžlisa IZ Prijedor osuđen na godinu zatvora i novčanu kaznu od 7.000 KM

Priznao krivicu, mora vratiti razliku od 226.322 KM budući da je 42.400 KM vratio ranije

Presuda u Prijedoru. Avaz

SRNA

19.6.2025

Osnovni sud u Prijedoru osudio je danas Harisa Čirkića iz Prijedora na godinu zatvora zbog pronevjere 268.722 KM i na novčanu kaznu od 7.000 KM zbog falsifikovanja isprave koje je počinio kao blagajnik i sekretar Medžlisa Islamske zajednice Prijedor.

Sud je Čirkića obavezao da u roku od tri mjeseca Medžlisu vrati razliku od 226.322 KM budući da je dio novca, 42.400 KM, vratio ranije.

Čirkić je pred sudom priznao krivicu za počinjena krivična djela, a sudsko vijeće je prihvatilo izjavu o priznanju krivice.

U optužnici se navodi da je Čirkić od početka 2018. godine do septembra 2019. godine protivpravno prisvojio 268.722 KM od gotovine koja mu je uplaćivana kroz blagajnu (ukupno 161.972 KM) i od naplate kurbana od po 350 KM po komadu, za šta je izdao 305 priznanica (ukupno 106.750 KM). 

# PRIJEDOR
# PRESUDA
# PRONEVJERA
# MEDŽLIS IZ
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