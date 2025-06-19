Osumnjičena za ubistvo majke Ajna Đukić u nadležnosti je Tužilaštva KS, bit će ispitana u KCUS-u

Osumnjičena za ubistvo majke Ajna Đukić u nadležnosti je Tužilaštva KS.

- Nju će u toku dana ispitati postupajuća tužiteljica na KCUS-u, u prisustvu advokata, nakon ćega će u narednih 24 odlučiti o prijedlogu za pritvor, saopćila je Azra Bavčić, portparolka Tužilaštva KS.

Djevojka je uhapšena jučer u KCUS-u gdje se nalazila pod prismotrom policije.

Ona je nakon što je majci Vaski Sotirov - Đukić nožem zadala više uboda u predjelu grudnog koša, pokušala samoubistvo nanijevši sebi više lakših povreda zbog čega je prevezena u KCUS.