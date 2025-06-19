Majka koja je pokušala ubiti bebu puštena na slobodu: Izrečene joj mjera zabrane prilaska djetetu

Okružni sud u Banjoj Luci pustio je na slobodu V.P. (20) osumnjičenu za pokušaj teškog ubistva osmomjesečne bebe, potvrđeno je za Srpskainfo.

Kako je saopšteno, njoj su izrečene mjere zabrane.

-Odbija se prijedlog OJT Banja Luka kao neosnovan. Istoj su izrečene mjere zabrane i to zabrana sastajanja i približavanja oštećenom maloljetnom licu na udaljenost manju od 200 metara, te naredba da se povremeno javlja državnom organu – nadležnoj policijskoj stanici, tri puta sedmično - kažu iz Okružnog suda u Banjoj Luci.

Određeno je da izrečene mjere zabrane traju od momenta puštanja osumnjičene na slobodu, pa dok za to postoji potreba.

- Sud će svaka dva mjeseca po službenoj dužnosti ispitati da li su izrečene mjere i dalje potrebne – navode iz suda.

Podsjećamo, k u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske spriječena je nezapamćena tragedija, kada je majka (20) jastukom pokušala ugušiti svoju osmomjesečnu bebu, koja već ima ozbiljne zdravstvene probleme. Sudbina je srećom, imala drugačije planove, jer je majka primijećena u posljednji čas i spriječena. Slučaj je policiji prijavljen prije dva dana.