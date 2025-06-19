Advokat Feraget za "Avaz": Tužilaštvo BiH vodi, rukovodi i vrši nadzor nad istragom, FUP je samo servis tužioca

Do danas nisu procesuirani nalogodavac i ubica Dženena Memića koji je napadnut 8. februara 2016. godine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine prema pisanju portala dostavilo je Federalnoj upravi policije svu dokumentaciju i kompletan spis koji se odnosi na istragu u vezi ubistva Dženana Memića.

Na navode da je istragu ranije vršio MUP KS i SIPA te da je odlučeno da je preuzme FUP, zastupnik porodice Memić, advokat Ifet Feraget kazao je za portal “Avaza” da to ne bi ni komentirao.