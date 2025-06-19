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UBISTVO DŽENANA MEMIĆA

Advokat Feraget za "Avaz": Tužilaštvo BiH vodi, rukovodi i vrši nadzor nad istragom, FUP je samo servis tužioca

Oni su jednostavno servis tužioca i tužilac je proslijedio njima za obavljanje određenih radnji

Muriz Memić i advokat Ifet Feraget. Avaz

Piše: Borka Cerić

19.6.2025

Do danas nisu procesuirani nalogodavac i ubica Dženena Memića koji je napadnut 8. februara 2016. godine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine prema pisanju portala dostavilo je Federalnoj upravi policije svu dokumentaciju i kompletan spis koji se odnosi na istragu u vezi ubistva Dženana Memića.

Na navode da je istragu ranije vršio MUP KS i SIPA te da je odlučeno da je preuzme FUP, zastupnik porodice Memić, advokat Ifet Feraget kazao je za portal “Avaza” da to ne bi ni komentirao.

- Po zakonu istragu vodi, njome rukovodi i nadzor nad istragom vrši Tužilaštvo BiH. Prema tome, kome je dostavljena dokumentacija, kojim povodom, to ne utiče na ovu zakonsku odredbu. Dakle vodi, rukovodi i nadzor vrši isključivo Tužilaštvo, to znači postupajući tužilac. Oni su jednostavno servis tužioca i tužilac je proslijedio njima za obavljanje određenih radnji - kazao je Feraget.

Dženan Memić napadnut je u Velikoj Aleji na lidži 8. februara 2016. godine, a od posljedica povreda preminuo je sedam dana kasnije u KCUS-u. Ubice i nalogodavci nikada nisu procesuirani.

Alisa Mutap-Ramić, koja je u vrijeme stradanja Dženana bila njegova djevojka, i zadobila također povrede, pravosnažno je osuđena na dvije i po godine zatvora i nalazi se na izdržavanju kazne zatvora zbog davanja lažnog iskaza. 

# IFET FERAGET
# TUŽILAŠTVO
# TUŽILAŠTVO BIH
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