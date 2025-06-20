Stovragu potvrđene tri godine zatvora za zločine nad zarobljenicima u Goraždu

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH je otpremilo drugostepenu presudu u predmetu Mustafa Stovrag, kojom je odbijena kao neosnovana žalba Tužilaštva BiH i branioca optuženog Mustafe Stovraga, te je prvostepena presuda Suda BiH od 24.1.2025. godine potvrđena.

- Presudom Suda BiH od 24.1.2025. godine optuženi Mustafa Stovrag oglašen je krivim da je, radnjama opisanim pod tačkama I, II i III izreke presude, počinio krivično djelo Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZSFRJ), te mu je Sud izrekao kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine.

Prvostepenom presudom optuženi je oglašen krivim što je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini (op.a. agresije na BiH) i oružanog sukoba između Armije BiH i "Vojske Republike Srpske", na području općina Rudo, Višegrad, Goražde i Foča, u vremenskom periodu od oktobra 1992. godine do novembra 1995. Godine, u svojstvu pripadnika Armije BiH, a Mustafa Stovrag u svojstvu pripadnika MUP R BiH, Stanica javne bezbjednosti (SJB) Goražde, prilikom sprovođenja ratnih zarobljenika "Vojske RS" od mjesta Strmica do Brodara, općina Višegrad, u improvizovanom vojnom zatvoru Armije BiH u Kaošticima, Međeđa, općina Višegrad, koji se nalazio u kući Nedžiba Hurema, i u prostorijama Vojno istražnog zatvora Istočno-bosanske operativne grupe (IBOG) Armije BiH, koji se nalazio u zgradi bivšeg ZOIL-a u Goraždu, postupali protivno pravilima međunarodnog humanitarnog prava kršeći odredbe člana 3. stav 1. tačka a) III Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima od 12.08.1949. godine i članova 86. i 87. Dopunskog protokola I, oduzimanjem slobode i drugim nečovječnim djelima slične prirode, učinjenih u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja - saopćeno je iz Suda Bosne i Hercegovine.