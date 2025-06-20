Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRIJAVILI SU POLICIJI

Iz Bh. povorke ponosa tvrde da je nekoliko osoba iz LGBT zajednice napadnuto u Sarajevu

Neposredno nakon završetka povorke, na Vilsonovom šetalištu, nepoznata žena prišla je jednoj kvir osobi, izgovarala joj pogrdne riječi, navode

Bh. povorka ponosa. Avaz

A. O.

20.6.2025

Organizacioni tim Bh. povorke ponosa se oglasio saopćenjem gdje tvrde da je više osoba iz LGBT zajednice napadnuto uoči i nakon Povorke ponosa, koja je održana u Sarajevu 14. juna, a kako su saopćili, došlo je do dva incidenta, koja su se desila noć prije i odmah nakon završetka Povorke ponosa.

- U noći između 13. i 14. juna, u ulici Čobanija, ispred ugostiteljskog objekta Pirpa, desio se napad na dvije kvir osobe iz Istanbula, naše goste. U pokušaju da kupe hranu, napao ih je NN muškarac: bacio im je hranu u lice, vrijeđao ih homofobnim uvredama, a potom ih pratio i zastrašivao dok su pokušavali napustiti mjesto napada. Neposredno nakon završetka povorke, na Vilsonovom šetalištu, nepoznata žena prišla je jednoj kvir osobi, izgovarala joj pogrdne riječi, a zatim je fizički napala, udarivši je u lice. Srećom, uspjela je pobjeći do svog automobila – saopćeno je iz ove grupe.

Dva slučaja

Naveli su da su oba slučaja prijavljena policiji, te da "pozivaju nadležne nadležne institucije da hitno, odgovorno i profesionalno postupe, identifikuju počinitelje i primjereno ih sankcionišu."

- Ovi napadi predstavljaju zločine iz mržnje, motivisane seksualnom orijentacijom i/ili rodnim identitetom žrtava, i kao takvi moraju biti evidentirani i procesuirani - rečeno je iz Bh. povorke ponosa.

"Govor mržnje"

Dodali su da paralelno sa ovim napadima, u posljednjem periodu "intenziviran govor mržnje u online sferi", te da je "zabilježen i određen broj maltretiranja i uznemiravanja članica odbora putem broja telefona i društvenih mreža, nešto što se u prošloj i pretprošloj godini nije dešavalo." Također su poručili da ovakvi slučajevi potvrđuju ono na šta već šest godina upozoravaju.

- Živimo u homofobnom društvu, u kojem je nasilje nad LGBTIQ+ osobama svakodnevica. Jedini sat u godini kada možemo sigurno, slobodno i ponosno hodati jeste trenutak Bh. povorke ponosa. Svi drugi dani ostaju dani opreza, straha i nesigurnosti – poručili su.

Podsjetimo, Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo nije zabilježila nijedan incident tokom današnjeg "Bh. povorke ponosa", naveli su prije nekoliko dana u svome saopćenju. 

U Sarajevu se danas održala 6. "Bh. povorka ponosa". Prema nezvaničnim informacijama, procjena je da je prisutno oko 700 ljudi, javili su reporteri s lica mjesta, a sve je prošlo bez ikakvih problema.

Bonus video:

# INCIDENT
# BH. POVORKA PONOSA
# SARAJEVO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (10)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.