Iz Bh. povorke ponosa tvrde da je nekoliko osoba iz LGBT zajednice napadnuto u Sarajevu

Organizacioni tim Bh. povorke ponosa se oglasio saopćenjem gdje tvrde da je više osoba iz LGBT zajednice napadnuto uoči i nakon Povorke ponosa, koja je održana u Sarajevu 14. juna, a kako su saopćili, došlo je do dva incidenta, koja su se desila noć prije i odmah nakon završetka Povorke ponosa.

- U noći između 13. i 14. juna, u ulici Čobanija, ispred ugostiteljskog objekta Pirpa, desio se napad na dvije kvir osobe iz Istanbula, naše goste. U pokušaju da kupe hranu, napao ih je NN muškarac: bacio im je hranu u lice, vrijeđao ih homofobnim uvredama, a potom ih pratio i zastrašivao dok su pokušavali napustiti mjesto napada. Neposredno nakon završetka povorke, na Vilsonovom šetalištu, nepoznata žena prišla je jednoj kvir osobi, izgovarala joj pogrdne riječi, a zatim je fizički napala, udarivši je u lice. Srećom, uspjela je pobjeći do svog automobila – saopćeno je iz ove grupe.

Dva slučaja

Naveli su da su oba slučaja prijavljena policiji, te da "pozivaju nadležne nadležne institucije da hitno, odgovorno i profesionalno postupe, identifikuju počinitelje i primjereno ih sankcionišu."

- Ovi napadi predstavljaju zločine iz mržnje, motivisane seksualnom orijentacijom i/ili rodnim identitetom žrtava, i kao takvi moraju biti evidentirani i procesuirani - rečeno je iz Bh. povorke ponosa.

"Govor mržnje"

Dodali su da paralelno sa ovim napadima, u posljednjem periodu "intenziviran govor mržnje u online sferi", te da je "zabilježen i određen broj maltretiranja i uznemiravanja članica odbora putem broja telefona i društvenih mreža, nešto što se u prošloj i pretprošloj godini nije dešavalo." Također su poručili da ovakvi slučajevi potvrđuju ono na šta već šest godina upozoravaju.

- Živimo u homofobnom društvu, u kojem je nasilje nad LGBTIQ+ osobama svakodnevica. Jedini sat u godini kada možemo sigurno, slobodno i ponosno hodati jeste trenutak Bh. povorke ponosa. Svi drugi dani ostaju dani opreza, straha i nesigurnosti – poručili su.