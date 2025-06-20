Porodica ubijene Alme Kadić podnijela apelaciju: Propusti institucija u zaštiti od femicida

Porodica ubijene Alme Kadić pokrenula je prvi slučaj femicida pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, ukazujući na ozbiljne propuste državnih institucija u zaštiti njenog života.

Odgovornost države

Apelaciju je inicirao Sarajevski otvoreni centar (SOC), uz pravnu pomoć Adrijane Hanušić Bećirović, s ciljem da se po prvi put pred ovim sudom razmotri odgovornost države zbog neefikasne zaštite žena od nasilja.

Alma Kadić je 2021. godine brutalno ubijena od strane bivšeg partnera, iako je protiv njega ranije bilo više prijava nasilja i izrečenih zaštitnih mjera. Porodica smatra da institucije nisu preduzele adekvatne korake da spriječe tragediju.

- Smatramo da je krajnje vrijeme da se, pored počinitelja krivičnih djela, utvrdi i odgovornost cjelokupnog sistema koji ima obavezu preduzeti sve neophodne mjere kada je riječ o zaštiti ljudskih prava, a pogotovo zaštiti prava na život. Ovo je važan korak ka sprečavanju femicida i zaštiti žrtava nasilja u Bosni i Hercegovini. Unatoč bogatoj praksi Evropskog suda za ljudska prava, pred Ustavnim sudom BiH do sada nije razmatran nijedan slučaj koji bi otvorio pitanje odgovornosti države za neadekvatnu zaštitu žena od nasilja - navedeno je u saopćenju SOC-a.

Porodica uznemirena

Apelacija se temelji na tvrdnji da je Bosna i Hercegovina prekršila više članova Evropske konvencije o ljudskim pravima, uključujući:

član 2 – pravo na život

član 3 – zabrana mučenja i nečovječnog postupanja

član 13 – pravo na djelotvoran pravni lijek

član 14 – zabrana diskriminacije, uključujući i diskriminaciju na osnovu spola

- Tražimo od Ustavnog suda da utvrdi povredu navedenih članova Konvencije i naloži državi poduzimanje odgovarajućih mjera za unapređenje zaštite žrtava nasilja, te isplatu naknade nematerijalne štete porodici Alme Kadić. Podsjećamo da je Evropska konvencija o ljudskim pravima inkorporirana u Ustav Bosne i Hercegovine i direktno je primjenjiva, te sudovi imaju obavezu voditi se odredbama Konvencije kao i praksom Evropskog suda za ljudska prava - poručili su iz Sarajevskog otvorenog centra.

Podsjećamo, ubica Eldin Hodžić, koji je Almu Kadić usmrtio pred njenom porodicom, u prvostepenom postupku osuđen je na 35 godina zatvora. Međutim, Vrhovni sud Federacije BiH je nakon dvije žalbe kaznu umanjio na 20 godina. Ova odluka dodatno je uznemirila porodicu i podstakla apelaciju koja sada otvara mogućnost da se na najvišoj pravnoj instanci preispita i sistem institucionalne zaštite žena u BiH.