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ZADRŽAN NA OBRADI

Sarajevski diler uhapšen zbog droge, prijetnji i napada na policiju

Prilikom pretresa kod njega je pronađen paketić spida, dva paketića marihuane i metalna drobilica

Uhapšen muškarac. Avaz (Fotografija ne odražava stvarni događaj)

B. C.

20.6.2025

U ulici Zmaja od Bosne, općina Novo Sarajevo, policijski službenici PU Novo Sarajevo  jučer su u 15 sati uhapsili  E.N.M., rođen 1981. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio više krivičnih  djela. 

Osumnjičen je za posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga (član 239. stav 3. KZ FBiH), Ugrožavanje sigurnosti (član 183. stav 1. istog Zakona) i Sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje (član 358. stav 3. KZ FBiH).

-  Prilikom pretresa kod njega je pronađen i oduzet jedan paketić s materijom koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu speed, dva paketića sa suhom zeljastom materijom koja asocira na opojnu drogu marihuanu i metalna drobilica. Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni je predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo i nad njim se vrši kriminalistička obrada- saopćeno je oz MUP-a Kantona Sarajevo.

# PRIJETNJE
# DROGA
# HAPŠENJE
# MUP KS
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