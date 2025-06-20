Sarajevski diler uhapšen zbog droge, prijetnji i napada na policiju

U ulici Zmaja od Bosne, općina Novo Sarajevo, policijski službenici PU Novo Sarajevo jučer su u 15 sati uhapsili E.N.M., rođen 1981. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio više krivičnih djela.

Osumnjičen je za posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga (član 239. stav 3. KZ FBiH), Ugrožavanje sigurnosti (član 183. stav 1. istog Zakona) i Sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje (član 358. stav 3. KZ FBiH).

- Prilikom pretresa kod njega je pronađen i oduzet jedan paketić s materijom koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu speed, dva paketića sa suhom zeljastom materijom koja asocira na opojnu drogu marihuanu i metalna drobilica. Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni je predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo i nad njim se vrši kriminalistička obrada- saopćeno je oz MUP-a Kantona Sarajevo.