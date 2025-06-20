Tomislav Spahović: Zbog nemara institucija glavni krivac za smrt mog brata pobjegao iz zemlje

Tomislav Spahović, brat stradalog Benjamina Spahovića i MMA borac, napisao je na društvenim mrežama da je Damir Brgulja, koji je skrivio nesreću sa smrtnim ishodom pobjegao van države.

- Prije nekoliko dana imao sam informacije da treba isto da napravi, pa sam obavijestio instituciju Tužilaštvo Kantona Sarajevo. Razgovarao sam s istim i obrazložili su na neki način zašto nisu odredili pritvor, a to je jer nisu imali potpunu dokmentaciju od "policije, vještaka itd". Oni su kasnili s dokumentacijom to jest nisu dostavili materijalne dokaze koje imaju i koji su potrebni Tužilaštvu u tom procesu. Pa je i to jedna katastrofalna greška u ovom slučaju... Sada se prebacuju loptice jedni na druge jer znaju da greška u postupku koja se napravila je katastrofalna - napisao je Tomislav Spahović.

Pogledajte kako je Damir Brgulja skrivio nesreću nakon koje je preminuo Benjamin Spahović!

Pogledajte kako je Damir Brgulja skrivio nesreću nakon koje je preminuo Benjamin Spahović!

Ističe da je ishod svega toga da su dozvili da glavni krivac koji je usmrtio njegovog brata Benjamina imao i dobio priliku da pobjegne od procesa.

- Još su upoznati bili da ima dvojno državljanstvo. Za xy manje predmete i bez potpune dokumentacije su se određivali pritvori. Zbog nemara institucija desila se takva stvar. Još sam obavijestio iste da sprema svoj bijeg. I dobio sam informaciju na kraju da je isti to i napravio. Sramota - poručio je Spahović.