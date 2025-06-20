Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

REAKCIJA

Tomislav Spahović: Zbog nemara institucija glavni krivac za smrt mog brata pobjegao iz zemlje

Zbog nemara institucija desila se takva stvar

Tomislav Spahović: Prebacuju loptice. Avaz-Facebook

E. T.

20.6.2025

Tomislav Spahović, brat stradalog Benjamina Spahovića i MMA borac, napisao je na društvenim mrežama da je Damir Brgulja, koji je skrivio nesreću sa smrtnim ishodom pobjegao van države.

- Prije nekoliko dana imao sam informacije da treba isto da napravi, pa sam obavijestio instituciju Tužilaštvo Kantona Sarajevo. Razgovarao sam s istim i obrazložili su na neki način zašto nisu odredili pritvor, a to je jer nisu imali potpunu dokmentaciju od "policije, vještaka itd". Oni su kasnili s dokumentacijom to jest nisu dostavili materijalne dokaze koje imaju i koji su potrebni Tužilaštvu u tom procesu. Pa je i to jedna katastrofalna greška u ovom slučaju... Sada se prebacuju loptice jedni na druge jer znaju da greška u postupku koja se napravila je katastrofalna - napisao je Tomislav Spahović.

Ističe da je ishod svega toga da su dozvili da glavni krivac koji je usmrtio njegovog brata Benjamina imao i dobio priliku da pobjegne od procesa.

- Još su upoznati bili da ima dvojno državljanstvo. Za xy manje predmete i bez potpune dokumentacije su se određivali pritvori. Zbog nemara institucija desila se takva stvar. Još sam obavijestio iste da sprema svoj bijeg. I dobio sam informaciju na kraju da je isti to i napravio. Sramota - poručio je Spahović.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal AVAZ TV.

# BENJAMIN SPAHOVIĆ
# TOMISLAV SPAHOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (15)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.