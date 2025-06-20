Iranac ekspresno završio iza rešetaka: U Mostaru usred dana pretukao partnericu, građani brzo reagovali

Iranski državljanin s prebivalištem u Švedskoj, M. H. (31), ekspresno je završio iza rešetaka, nakon što je jučer u Mostaru usred dana pretukao svoju partnericu.

Kako saznaje portal "Avaza", on je najprije oko 14 sati svoju partnericu, inače, državljanku BiH, ošamario u buregdžinici u Cernici, nakon čega je ona napustila objekat te se preko mosta Bunur udaljila u Fejićevu ulicu.

Međutim, nasilni partner je krenuo za njom, a nakon što ga je ona primijetila počela je bježati.

U jednom trenutku on je stigao te je udario s leđa, nakon čega je pala.

Odmah potom je uslijedila reakcija brojnih građana koji su užasnuti prizorom brzo reagovali i pozvali policiju, nakon čega je uhapšen.

Iz Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona su nakon provođenja svih mjera i radnji prema Općinskom sudu u Mostaru podnijeli prijedlog za određivanje pritvora prema M. H.zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo "Nasilje u porodici" iz čl. 222,st.2.u vezi sa st. 1. KZ F BiH.

Kako je potvrđeno za portal "Avaza" iz Tužilaštva HNK, nakon danas održanog ročišta, Općinski sud u Mostaru je uvažio prijedlog postupajućeg tužioca te prema M. H. odredio jednomjesečni pritvor.