Velika akcija u Crnoj Gori: Od operativno interesantnih osoba oduzeto oružje, droga, vozila i novac

Policijski službenici Regionalnih centara bezbjednosti “Jug”, “Centar”, “Sjever” i “Zapad” sproveli su sinhronizovane koordinirane pojačane aktivnosti u cilju proaktivnog djelovanja suzbijanja nasilja i zloupotrebe vatrenog oružja definisanim kao prioritetne oblasti, kao i pronalaska i zapljene narkotika, a koje su dominantno usmjerene na članove organizovanih kriminalnih grupa, operativno interesantna i sa njima povezana lica.

Oduzeto 18.300 eura

Pretresima je oduzeto 11 komada oružja (šest pušaka, pet pištolja) tri okvira, 627 komada municije različite vrste i kalibra, dva vozila visoke klase, 122 tablete sa liste opijata, manju količinu opojne droge marihuana i 18.300 eura.

Na teritoriji nadležnosti Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ izvršeni su pretresi na devet lokacija, te su pretresom prostorija koje koristi operativno interesantno lice L.V. u Kolašinu pronašli i oduzeli dvije puške i 14 komada municije različite vrste i kalibra, te je L.V. lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

U Rožajama je policija izvršila pretres prostorija koje koristi operativno interesantno lice S.K. gdje je pronađen gasni pištolj te će ovom licu biti izdat prekršajni nalog shodno Zakonu o oružju.

Od lica S.V. koje se nalazilo u jednom vozilu koje je kontrolisano u Bijelom Polju oduzeta su 122 komada različitih tableta sa liste opijata. Po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji je upoznat sa događajem S.V. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Sumnja se da je S.V. tablete kupio u Podgorici radi dalje ulične prodaje na teritoriji Mojkovca i Bijelog Polja. Ovom licu je takođe izrečena mjera zabrane napuštanja objekta stanovanja u trajanju od šest mjeseci.

Dva okvira za snajpersku pušku

Kod lica G.Š. u Beranama policija je pronašla 357 komada municije različite vrste i kalibra, pištoljski i dva okvira za snajpersku pušku. Po nalogu nadležnog tužioca pronađeni predmeti su upućeni na odgovarajuća vještačenja u Forenzički centar Uprave policije nakon kojeg će protiv ovog lica biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Nadalje, pripadnici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“ su, sprovodeći pomenute planske koordinisane aktivnosti izvršili pretrese na 16 lokacija i u Nikšiću pretresom stana koji koristi N.S. (37), pronašili i oduzeli pištolj marke Crvena Zastava i 11 komada municije, u ilegalnom posjedu, dok je prilikom pretresa stana na drugoj lokaciji koje koristi član porodice ovog lica, M.S. (38), pronađena i oduzeta lovačka puška, u ilegalnom posjedu.

Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji će se o kvalifikaciji djela izjasniti nakon izvršenih vještačenja.

U aktivnostima pojačane kontrole lica i vozila, službenici policije su u Nikšiću oduzeli putničko motorno vozilo visoke klase, marke Porsche, njemačkih registarskih oznaka, kojim je upravljalo operativno interesantno lice B.B. (37), radi sprovođenja daljih provjera.

Lišen je slobode Ž.Ž. (43) povratnik u izvršenju krivičnih djela i prekršaja, zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. On je od strane sudije za prekršaje kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1.200 eura.

Službenici policije u Pljevljima su izvršili pretres stana koji koristi lice M.J. (60) i pronašli 12 komada municije različitog kalibra, u ilegalnom posjedu. U odnosu na ovaj događaj će se tužilac izjasniti nakon sprovedenih vještačenja.

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“ izvršili su pretrese na 10 lokacija na teritoriji Podgorice i Cetinja.

U Cetinju nađene tri puške

Od Ž.R. (56) policija je oduzela pištolj marke CZ M57 kalibra 7,62 mm i on je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Kod lica M.J. na Cetinju pronađene su tri puške i 203 komada municije različite vrste i kalibra. Protiv njega će biti pokrenut odgovarajući upravni postupak.

Policija je u Podgorici od B.Ć. (58) oduzela pištolj marke CZ M57 i 30 komada municije za isti i protiv njega će takođe biti pokrenut upravni postupak, dok će se cijeniti i eventualna prekršajna odgovornost.

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“ izvršili su pretrese na 12 lokacija i od operativno interesantnog lica N.M. u Baru oduzet je gasni pištolj te mu je izdat prekršajni nalog po Zakonu o oružju.

Nadalje od operativno interesantnih lica D.P. i A.P. oduzeto je vozilo marke Mercedes SLS, kao i predmeti koji potiču iz ranije prijavljenog krivičnog djela.

Od operativno interesantnog lica S.R. je u Budvi oduzet novac u iznosu od 18.300 eura radi odgovarajućih provjera.

Manja količina droge

Policija je u dva slučaja oduzela i manju količinu opojne droge marihuana i jedno lice kod kojeg je pronađeno 13,5 grama marihuane – S.L., lišila slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga, a protiv lica M.P. podnijela zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

Uprava policije nastavlja sa snažnim ofanzivnim aktivnostima pružajući institucionalni odgovor na sve identifikovane bezbjednosne prijetnje sprovođenjem koordinisanih aktivnosti sa fokusom na pronalazak i oduzimanje vatrenog oružja i municije u ilegalnom posjedu, suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, kontrolu operativno interesantnih i sa njima povezanih lica, ali i drugih radnji iz svoje nadležnosti u cilju suzbijanja svih oblika kriminaliteta i prekršaja.