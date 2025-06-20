Jeziva saobraćajna nesreća kod kasarne na Manjači: Vozilo smrskano

Teška saobraćajna nesreća desila se na Manjači u blizini kasarne.
Prema navodima portala Banjaluka.net u udesu je smrskano jedno vozilo.
Tri policijske patrole vrše uviđaj na licu mjesta.
BANJA LUKA
Tri policijske patrole vrše uviđaj na licu mjesta
Teška saobraćajna nesreća. Banjaluka.net
Teška saobraćajna nesreća desila se na Manjači u blizini kasarne.
Prema navodima portala Banjaluka.net u udesu je smrskano jedno vozilo.
Tri policijske patrole vrše uviđaj na licu mjesta.
BIVŠI PREDSJEDNIK IRANA