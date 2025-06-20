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BANJA LUKA

Jeziva saobraćajna nesreća kod kasarne na Manjači: Vozilo smrskano

Tri policijske patrole vrše uviđaj na licu mjesta

Teška saobraćajna nesreća. Banjaluka.net

S. S.

20.6.2025

Teška saobraćajna nesreća desila se na Manjači u blizini kasarne.

Prema navodima portala Banjaluka.net u udesu je smrskano jedno vozilo.

Tri policijske patrole vrše uviđaj na licu mjesta.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# BANJA LUKA
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