Džeka Muminović negirao da je pretučen: Fotografija na kojoj mu je krvava glava ga demantira

U Kranjčevićevoj ulici, u Sarajevu sinoć je pretučen Džeka Muminović, saznaje portal "Avaza".
Dokazuje to i fotografija koja je u posjedu našeg portala.
Inače, Muminović je sinoć iz njemu znanih razloga, kada smo ga pozvali i pitali da li je tačno da je on pretučen i zna li ko ga je napao, negirao da je uopće dobio batine.
MUP Kantona Sarajevo u jutrošnjem saopćenju naveo je da je sinoć oko 20:10 sati, Policijska uprava Centar obavještena da je u ulici Kranjčevićeva, na području općine Centar došlo do narušavanja Javnog reda i mira.
Povrijeđen je muškarac inicijala DŽ.M. iz Sarajeva, a u KCUS-u su mu konstatovane teške tjelesne povrede, dodaju iz MUP-a KS.
- O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je navedeni događaj kvalifikovao kao krivično djelo iz člana 172 KZFBiH-a / Teške tjelesne povrede/. Policijski službenici nastavljaju rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju ovog krivičnog djela – saopćeno je iz MUP-a KS.
Prema informacijama "Avaza", kako smo sinoć objavili, nepoznate osobe su došle na skuteru i fizički nasrnule na muškarca, a onda se udaljile s lica mjesta.
Na licu mjesta, sinoć smo zatekli policiju, a mjesto je bilo okruženo žutim trakama.