Džeka Muminović negirao da je pretučen: Fotografija na kojoj mu je krvava glava ga demantira

U Kranjčevićevoj ulici, u Sarajevu sinoć je pretučen Džeka Muminović, saznaje portal "Avaza".

Dokazuje to i fotografija koja je u posjedu našeg portala.

Inače, Muminović je sinoć iz njemu znanih razloga, kada smo ga pozvali i pitali da li je tačno da je on pretučen i zna li ko ga je napao, negirao da je uopće dobio batine.

MUP Kantona Sarajevo u jutrošnjem saopćenju naveo je da je sinoć oko 20:10 sati, Policijska uprava Centar obavještena da je u ulici Kranjčevićeva, na području općine Centar došlo do narušavanja Javnog reda i mira.