Drama u Tuzli: Tokom noći pretučen mladić u ugostiteljskom objektu

Jedna osoba povrijeđena je sinoć u ugostiteljskom objektu u centru Tuzle, potvrđeno je jutros iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Kako navode u saopćenju, jutros oko 01:45 sati Upravi policije MUP TK-a, prijavljeno je da u ugostiteljskom objektu u centru Tuzle, na podu leži muška osoba u besvjesnom stanju sa povredama po tijelu.

- Na mjesto događaja upućeni su patrola policije PS Centar i SHMP Doma zdravlja Tuzla, navodi prijave su potvrđeni a povrijeđeni, koji je identifikovan kao S.V. (1998.) iz Tuzle, prevezen je u JZU UKC Tuzla gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede, prema našim trenutnim informacijama, životno je ugrožen, te je zadržan na liječenju – navela je Adnana Sprečić, portparolka MUP-a TK.

O događaju je upoznat dežurni tužilac KTTK-a, prema čijim uputama su istražitelji OKP PU Tuzla izvršili uviđaj, te se preduzimaju i dalje mjere i radnje na dokumentovanju događaja i pronalasku izvršilaca.