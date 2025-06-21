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U BESVJESNOM STANJU

Drama u Tuzli: Tokom noći pretučen mladić u ugostiteljskom objektu

O događaju je upoznat dežurni tužilac KTTK-a, prema čijim uputama su istražitelji OKP PU Tuzla izvršili uviđaj

Reagovala policija. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

21.6.2025

Jedna osoba povrijeđena je sinoć u ugostiteljskom objektu u centru Tuzle, potvrđeno je jutros iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Kako navode u saopćenju, jutros oko 01:45 sati Upravi policije MUP TK-a, prijavljeno je da u ugostiteljskom objektu u centru Tuzle, na podu leži muška osoba u besvjesnom stanju sa povredama po tijelu.

- Na mjesto događaja upućeni su patrola policije PS Centar i SHMP Doma zdravlja Tuzla, navodi prijave su potvrđeni a povrijeđeni, koji je identifikovan kao S.V. (1998.) iz Tuzle, prevezen je u JZU UKC Tuzla gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede, prema našim trenutnim informacijama, životno je ugrožen, te je zadržan na liječenju – navela je Adnana Sprečić, portparolka MUP-a TK.

O događaju je upoznat dežurni tužilac KTTK-a, prema čijim uputama su istražitelji OKP PU Tuzla izvršili uviđaj, te se preduzimaju i dalje mjere i radnje na dokumentovanju događaja i pronalasku izvršilaca.

# MUP TK
# TUČNJAVA
# TUZLA
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