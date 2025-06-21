Nastavljen crni niz na cestama u BiH: Sinoć poginuli pješak i motociklista

U dvije saobraćajne nesreće koje su se dogodile na Manjači i u Bosanskoj Gradišci poginule su dvije osobe.

Na regionalnom putnom pravcu Nova-Topola-Čatrnja, u mjestu Elezagići sinoć se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo pješak.

Automobil udario pješaka

Kako je saopšteno iz banjalučkog tužilaštva, nesreća se dogodila oko 22.55.

Učestvovali su Opel Astra, kojim je upravljao G.K. (44) iz Bosanske Gradiške, i pješak J.B. (81) iz Bosanske Gradiške koji je nastradao – kažu iz Tužilaštva.

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bosanska Gradiška.

Nastradao Prnjavorčanin

Na regionalnom putnom pravcu Čađavica-Banja Luka, u mjestu Dobrnja, Grad Banja Luka, dana 20.06.2025.godine, oko 20.00 časova, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je jedno lice smrtno nastradalo.

Učestvovali su motocikl kojim je upravljalo lice D.Z. rođen 1991.godine iz Prnjavora, i putničko vozilo marke Volkswagen kojim je upravljalo lice R.V. rođen 1964.godine, iz Banja Luke.

Prilikom saobraćajne nezgode smrtno je nastradao motociklist lice D.Z. iz Prnjavora.