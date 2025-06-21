Ajni Đukić koja je ubila majku određen jednomjesečni pritvor

Kantonalni sud u Sarajevu donio je rješanje kojim je određen jednomjesečni pritvor Ajni Đukić (26) osumnjičenoj za ubistvo majke, potvrdila je za portal "Avaza" Azra Bavčić, portparol Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Sud je prihvatio dio prijedloga Tužilaštva KS te je djevojci pritvor određen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičene moglo doći do uzemirenja javnosti.

Ajna Đukić je u stanu na Višnjiku nekoliko puta izbola majku Vasku Sotirov-Đukić nožem u grudni koš, nakon čega je sebi pokušala oduzeti život, te je hospitalizirana u KCUS-u.

