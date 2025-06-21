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"AVAZ" SAZNAJE

Ajni Đukić koja je ubila majku određen jednomjesečni pritvor

U stanu na Višnjiku nekoliko puta izbola majku Vasku Sotirov-Đukić nožem u grudni koš

Vaska Sotirov- Đukić i Ajna Đukić. Facebook

Piše: Borka Cerić

21.6.2025

Kantonalni sud u Sarajevu donio je rješanje  kojim je  određen jednomjesečni pritvor Ajni Đukić (26) osumnjičenoj za ubistvo majke, potvrdila je za portal "Avaza" Azra Bavčić, portparol Tužilaštva Kantona Sarajevo.  

Sud je prihvatio dio prijedloga Tužilaštva KS te je djevojci pritvor određen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičene moglo doći do uzemirenja javnosti.

Ajna Đukić je u stanu na Višnjiku nekoliko puta izbola majku Vasku Sotirov-Đukić nožem u grudni koš, nakon čega je sebi pokušala oduzeti život, te je hospitalizirana u KCUS-u.  

# UBISTVO
# PRITVOR
# MAJKA
# SARAJEVO
# AJNA ĐUKIĆ
# VASKA SOTIROV-ĐUKIĆ
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