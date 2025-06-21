Oglasio se Damir Brgulja koji je skrivio nesreću: Izvinjava se Spahovićima i ne demantuje da je pobjegao iz države

Nakon što je "Avaz" objavio vijest da je Damir Brgulja, koji je skrivio nesreću nakon koje je poginuo Benjamin Spahović, pobjegao iz države, oglasio se i sam Brgulja.

Na društvenim mrežama na profilu pod njegovim imenom objavio je pismo u kojem se izvinjava, moli za sabur, iskazuje saosjećanje, ali i ne demantuje da je napustio BiH.

Tu poruku prenosimo u cijelosti:

- Poštovana porodico Spahović,

Esselamu alejkum,

Ne znam kako da započnem ovo pismo, jer nijedna riječ koju napišem ne može dostići težinu onoga što osjećam niti umanjiti vašu bol. Pisao sam ovo mnogo puta, i svaki put bih zastao... jer kako napisati nešto što bi barem na trenutak donijelo olakšanje onima koji su izgubili ono najdragocjenije?

Od dana nesreće, svakog dana nosim sa sobom duboku tugu, osjećaj krivice i bol koji mi ne daju mira. Vaš sin Benjamin nije bio samo neko ime u prolazu — bio je nečiji sin, brat, prijatelj... mladić pred kojim je bio čitav život. I taj život je prekinut u trenutku koji ne mogu zaboraviti ni na sekundu.

Svjestan sam da nijedna moja riječ ne može vratiti vrijeme niti ublažiti bol koju nosite. Ipak, iz srca vam upućujem dove i molbe da vam Allah, dž.š., podari sabur, snagu i olakšanje, a Benjaminu najuzvišenije mjesto u Džennetu Firdevsu.



