Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BENJAMINOV BRAT

Oglasio se Tomo Spahović na izjavu Brgulje: Zbog nas bježati ne trebaš, neka ti sude Allah i država!

Odgovornost treba biti za svakoga ista, napisao je Tomislav

Spahović: Vidim da se javno oglasio. Avaz TV / Facebook

Piše: Evelin Trako

21.6.2025

Tomislav Spahović, brat Benjamina Spahovića, oglasio se nakon što je Damir Brgulja, uputio poruku porodici Spahović.

Kako je naveo Tomislav, nikakvo pismo nije dobio niti on, niti bilo ko od njegovih članova porodice.

- Vidim da se javno oglasio. Mogu samo reći jedno, ako je ovo što je napisao poslao nama, iako još dobili nismo, ako je iz srca napisao, iz duše, neka mu država i Allah sudi! Ljudi smo, znamo svi pogriješiti, shvatam da niko neće ići ubiti namjerno, al' odgovornost treba biti za svakoga ista! Ako si ovo iskreno napisao iz srca, ne trebaš bježati nigdje. Kako kažeš, ne bježiš od odgovornosti, al' isto tako nisi demantovao da si napustio grad, zemlju, možda i nisi, ko zna, što se tiče mene lično i moje porodice, zbog nas bježati ne trebaš. Neka ti država sudi onako kako si zaslužio i skrivio nesreću...Et' toliko za sada – poručio je Tomislav Spahović.

Objava Tomislava. Screenshot

Podsjetimo, Brgulja je učestvovao u nesreći kada ja automobilom udario Benjamina Spahovića koji je vozio motocikl. Nažalost, par dana kasnije, Benjamin je podlegao nakon nesreće na KCUS-u, gdje se liječio.  

Podsjećamo, na društvenim mrežama na profilu Brgulje, pod njegovim imenom, obljavljeno je pismo u kojem se izvinjava, moli za sabur, iskazuje saosjećanje, ali i ne demantuje da je napustio BiH.

Bonus video:

# BENJAMIN SPAHOVIĆ
# TOMISLAV SPAHOVIĆ
# DAMIR BRGULJA
# TOMO SPAHOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (20)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.