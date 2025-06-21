Oglasio se Tomo Spahović na izjavu Brgulje: Zbog nas bježati ne trebaš, neka ti sude Allah i država!

Tomislav Spahović, brat Benjamina Spahovića, oglasio se nakon što je Damir Brgulja, uputio poruku porodici Spahović.

Kako je naveo Tomislav, nikakvo pismo nije dobio niti on, niti bilo ko od njegovih članova porodice.

- Vidim da se javno oglasio. Mogu samo reći jedno, ako je ovo što je napisao poslao nama, iako još dobili nismo, ako je iz srca napisao, iz duše, neka mu država i Allah sudi! Ljudi smo, znamo svi pogriješiti, shvatam da niko neće ići ubiti namjerno, al' odgovornost treba biti za svakoga ista! Ako si ovo iskreno napisao iz srca, ne trebaš bježati nigdje. Kako kažeš, ne bježiš od odgovornosti, al' isto tako nisi demantovao da si napustio grad, zemlju, možda i nisi, ko zna, što se tiče mene lično i moje porodice, zbog nas bježati ne trebaš. Neka ti država sudi onako kako si zaslužio i skrivio nesreću...Et' toliko za sada – poručio je Tomislav Spahović.