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NEVJEROVATAN SLUČAJ

U pokušaju trgovanja kriptovalutama, muškarac (70) prevaren za 46.000 eura

Na sugestiju nepoznatog prevaranta 70-godišnjak mu je ustupio svoje lične i bankovne podatke

Bitcoin. Screenshot

A. O.

21.6.2025

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je 70-godišnjeg Osječanina u lažnoj trgovini kriptovalutama oštetio za 46.000 eura, saopćila je policija danas.

Nepoznati počinilac je u petak stupio u kontakt sa 70-godišnjakom iz Osijeka, te ga lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu radi trgovine kriptovalutama.

Na sugestiju nepoznatog prevaranta 70-godišnjak mu je ustupio svoje lične i bankovne podatke te mu, putem raznih aplikacija, omogućio daljinsko upravljanje mobitelom, nakon čega mu je u dva navrata s računa skinuto ukupno 46.000 eura.

U policiji ističu kako tragaju za počiniteljem, prenosi Hina.

# TRGOVANJE
# KRIPTOVALUTE
# PREVARA
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