U Ulicinju oduzet skupocjeni BMW za kojim traga Interpol Belgije

Policijski službenici Stanice granične policije I Ulcinj su na zajedničkom graničnom prelazu Sukobin - Murićani sinoć kontrolisali vozilo marke BMW X1 kojim je upravljala L.B, saopćila je Uprava policije Crne Gore.

Na ulazu u Crnu Goru, izvršene su granične provjere lica L.B. sa Kosova i vozila kojim je upravljala BMW X1. Tom prilikom utvrđeno je da se vozilo potražuje od strane NCB Interpol-a Belgije.

U saradnji sa službenicima Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj te komunikaciji sa službenicima NCB Interpol-a Podgorica potvrđeno je da potraga aktivna te je sa događajem upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju po čijem je nalogu vozilo oduzeto.