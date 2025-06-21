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STALNE KONTROLE

Iz saobraćaja u Sarajevu isključeno deset pijanih vozača

Policija je podnijela tri zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i uručila 1.516 prekršajnih naloga

Kontrole saobraćaja u Sarajevu. MUP KS

B. C.

21.6.2025

U toku proteklog dana, službenici policije MUP-a Kantona Sarajevo, preduzimajući redovne mjere kontole saobraćaja podnijeli su tri zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i uručili 1.516 prekršajnih naloga, saopćeno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Iz sobraćaja je isključeno 10 vozača zbog upravljanja motornim vozilom pod dejstvom alkohola.

Isključene su i četiri osobe jer su upravljali vozilom prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom i dva vozača koji su vozili za vijeme trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom.

Isključena su četiri neregistrirana vozila i četiri vozila zbog tehničke neispravnosti.

# VOZAČI
# ALKOHOL
# SAOBRAĆAJ
# MUP KS
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