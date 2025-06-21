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GRAĐANI IH SNIMALI

Tučnjava u centru Sarajeva: Dvije žene i dva muškarca se fizički sukobili na Ferhadiji

Verbalna prepirka brzo je eskalirala u fizički sukob koji je trajao nekoliko minuta

Tučnjava u Ferhadiji. Crna-Hronika

M. Až.

21.6.2025

U popodnevnim satima u samom centru Sarajeva, u Ferhadiji, došlo je do fizičkog obračuna između četiri osobe – dvije žene i dvojice muškaraca, piše Crna-Hronika.

Sukob se dogodio pred brojnim građanima i turistima koji su zatečeni posmatrali incident. Prema riječima svjedoka, verbalna prepirka brzo je eskalirala u fizički sukob koji je trajao nekoliko minuta, dok nije prijavljen nadležnim organima.

- Ovo je zaista neprijatno. Došli smo iz inostranstva, a scena pred nama je bila kao iz filma. Ljudi su se gurali, vikali, udarali… Niko nije znao kako reagovati - ispričao je jedan od turista.

Policija Kantona Sarajevo je zaprimila prijavu i trenutno radi na identifikaciji učesnika te utvrđivanju okolnosti događaja. Za sada nije poznato da li je neko povrijeđen.

Snimci incidenta već se dijele na društvenim mrežama, izazivajući zabrinutost među građanima i turistima.

Iz jedne turističke agencije navode da "ovakvi izolovani slučajevi bacaju sjenu na sliku Sarajeva kao sigurnog i gostoljubivog grada".

Građani očekuju brzu reakciju policije kako bi se spriječile slične situacije u vrijeme kada Sarajevo bilježi veliki broj posjetilaca.

# TUČNJAVA
# FERHADIJA
# SARAJEVO
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