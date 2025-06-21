Tučnjava u centru Sarajeva: Dvije žene i dva muškarca se fizički sukobili na Ferhadiji

U popodnevnim satima u samom centru Sarajeva, u Ferhadiji, došlo je do fizičkog obračuna između četiri osobe – dvije žene i dvojice muškaraca, piše Crna-Hronika.

Sukob se dogodio pred brojnim građanima i turistima koji su zatečeni posmatrali incident. Prema riječima svjedoka, verbalna prepirka brzo je eskalirala u fizički sukob koji je trajao nekoliko minuta, dok nije prijavljen nadležnim organima.

- Ovo je zaista neprijatno. Došli smo iz inostranstva, a scena pred nama je bila kao iz filma. Ljudi su se gurali, vikali, udarali… Niko nije znao kako reagovati - ispričao je jedan od turista.