Troje povrijeđenih na ulazu u Mostar

Tri osobe su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se večeras oko 21. 30 sati dogodila na sjevernom ulazu u Mostar, kod pasarele u naselju Zalik.
SAOBRAĆAJNA NESREĆA
Kako je za portal "Avaza" potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, u nesreći su učestvovala dva automobila
Nesreća na ulazu u Mostar. M. Smajkić/Avaz
Tri osobe su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se večeras oko 21. 30 sati dogodila na sjevernom ulazu u Mostar, kod pasarele u naselju Zalik.
Kako je za portal "Avaza" potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, u nesreći su učestvovala dva automobila, a više informacija bit će poznato nakon uviđaja koji obavljaju pripadnici Policijske uprave Mostar.
U kakvom su stanju povrijeđeni, koji su kolima Hitne pomoći prevezeni u bolnicu, za sada, nije poznato.
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