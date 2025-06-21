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SAOBRAĆAJNA NESREĆA

Troje povrijeđenih na ulazu u Mostar

Kako je za portal "Avaza" potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, u nesreći su učestvovala dva automobila

Nesreća na ulazu u Mostar. M. Smajkić/Avaz

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

21.6.2025

Tri osobe su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se večeras oko 21. 30 sati dogodila na sjevernom ulazu u Mostar, kod pasarele u naselju Zalik.

Kako je za portal "Avaza" potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, u nesreći su učestvovala dva automobila, a više informacija bit će poznato nakon uviđaja koji obavljaju pripadnici Policijske uprave Mostar.

U kakvom su stanju povrijeđeni, koji su kolima Hitne pomoći prevezeni u bolnicu, za sada, nije poznato.

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# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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