Nesreća u Sarajevu: Dijete na biciklu zadobilo teške povrede

Na Ilidži se u subotu, 21. juna 2025. godine, dogodila saobraćajna nesreća na Ilidži pri čemu je povrijeđeno dijete biciklista.

Kako su saopćili iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, nesreća se dogodila na kolovozu ulice Ćamila Marića.

- Tom prilikom došlo je do udara i obaranja na kolovoz bicikliste - djeteta od strane putničkog motornog vozila Fiat Grande Punto kojim je upravljao vozač I.H. rođen 2005. godine iz Sarajeva- saopćili su iz MUP KS.

U ovoj nesreći, teške tjelesne povrede, odnosno frakturu podkoljenice zadobilo je biciklista dijete, povrede su konstatovane u Općoj bolnici Prim.dr. Abdulah Nakaš, gdje je nakon ukazane ljekarske pomoći otpušteno na kućno liječenje.

- O navedenom je obaviješten dežurni Kantonalni tužilac u Sarajevu, a uviđaj je izvršen od strane policijskih službenika Odjeljenja za saobraćajne istrage, Sektora uniformisane policije i Odjeljenja za kriminalističku tehniku i forenziku Sektora kriminalističke policije- naveli su iz MUP-a.