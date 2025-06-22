Tragičan kraj potrage: Pronađeno tijelo nestalog njemačkog doktora na Prenju

Pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj Konjic danas 22. juna su pronašli tijelo njemačkog državljanina dr. Wolframa Mislera na lokalitetu Ploča, ispod vrha Osobac na planini Prenj, saopćeno je iz GSS Prenj.

Dr. Misler je nestao u septembru 2024. godine nakon što je doputovao u Bosnu i Hercegovinu radi istraživanja.

Pronađeno napušteno vozilo

Njegovo vozilo je tada pronađeno u podnožju Prenja, a posljednji trag vodio je prema ovom dijelu planine. Uprkos višemjesečnim intenzivnim potragama, uključujući pretrage poznatih ruta i korištenje dronova, rezultat je dugo izostajao.

Pripadnici GSS Prenj nikada nisu odustali od potrage.

U proteklih devet mjeseci, u manjem ili većem intenzitetu, stalno su provjeravana pojedina mjesta i mogući pravci kretanja, u nadi da će se otkriti bilo kakav trag nestalog planinara.

Danas su naši spasioci, zajedno sa Sebastijanom Mislerom, sinom nestalog doktora, ponovo izašli na teren kako bi prošli određene putanje koje je njegov otac vjerovatno koristio.

Zajednička potraga

Tokom te zajedničke pretrage, tijelo dr. Mislera je pronađeno na vrlo nepristupačnom terenu.

U toku je uviđaj koji vrše pripadnici Policijske uprave Konjic, nakon čega će uslijediti izuzetno zahtjevan transport tijela kroz težak i tehnički komplikovan teren do mjesta gdje ga može preuzeti vozilo nadležnih službi.

U ime svih članova GSS Prenj izražavamo najiskrenije saučešće porodici dr. Wolframa Mislera.

Njegov nestanak i višemjesečna potraga ostavili su snažan trag u svima nama, i ljudski i profesionalno.

- Ovaj događaj je još jedan podsjetnik na složenost i nepredvidivost planine Prenj, te pozivamo sve planinare da planiranju svojih tura pristupe maksimalno odgovorno, informisano i uz poštivanje sigurnosnih preporuka. Počivaj u miru, doktore. Gorska služba spašavanja Prenj – Konjic- naveli su u saopćenju.



