Policija potvrdila da je na obali Drine pronađeno beživotno tijelo državljanina Srbije

Beživotno tijelo državljanina Srbije S.M. pronađeno je na obali rijeke Drine u Zvorniku, potvrdila je policija.

- Policijskoj stanici Zvornik je 21.06.2025. godine oko 14.45 časova prijavljeno da je na obali rijeke Drine u mjestu Meterize, grad Zvornik pronađeno beživotno tijelo muškarca.

Policijski službenici Policijske uprave Zvornik su izvršili uviđaj prilikom čega su utvrdili da se radi o licu inicijala S.M. iz Republike Srbije čiji je nestanak ovoj Upravi prijavljen dan ranije.

Na lice mjesta su upućeni pripadnici Službe civilne zaštite, Službe profesionalne vatrogasne jedinice Zvornik i doktor mrtvozornik Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Zvornik - navode iz PU Zvornik.

O svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina koji je naložio dostavljanje izvještaja o preduzetim mjerama i radnjama.