Napadnut sarajevski advokat Mirsad Crnovršanin: Pretučen, pa mu zapaljen automobil

Poznati sarajevski advokat Mirsad Crnovršanin napadnut je jučer u centru Sarajeva, a u toku noći mu je zapaljen i automobil.

Više detalja o ovom slučaju će biti poznato nakon okončanja istrage i uviđaja.

O svemu se oglasila i Advokatska komora Kantona Sarajevo.

- Jučer je u Sarajevu fizički napadnut naš kolega, advokat Mirsad Crnovršanin, a istog dana zapaljen je i automobil u njegovom vlasništvu. Regionalna advokatska komora Sarajevo najoštrije osuđuje ovaj napad i od nadležnih organa zahtijeva hitnu reakciju - da bez odlaganja aktiviraju sve raspoložive kapacitete i usmjere ih na potpuno rasvjetljavanje slučaja - navode.

Dodaju da napad na advokata Crnovršanina najočiglednije pokazuje u kakvim okolnostima advokati u Bosni i Hercegovini obavljaju svoju profesionalnu djelatnost.

- Ovo je tek posljednji u nizu napada na advokate u našoj državi. Sigurnost advokata, kao i svih nosilaca pravosudnih funkcija koji štite prava građana u sudskim i drugim postupcima, predstavlja preduslov za sigurnost društva u cjelini i za vladavinu prava. Stoga pozivamo sve državne organe da preduzmu sve neophodne mjere radi zaštite advokata i ostalih pripadnika pravosudnih profesija, te da počinioce ovog krivičnog djela što prije privedu pravdi - poručuju iz Advokatske komore Kantona Sarajevo.