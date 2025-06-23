Video / Ubica Mirza Duran doveden na ročište, pa pokušao pobjeći ispred Kantonalnog suda

Duran se tereti da je tokom 18. i 19 avgusta 2024. godine ušao u stan 60-godišnjakinje u sarajevskom naselju Ciglane, prvo ju je udarao šakama po tijelu, stezao rukama, potom je s dva kuhinjska noža udarao, uzrokujući joj intenzivne bolove i patnje, nakon čega ju je usmrtio.

Divljački je tukao

Prema navodima iz optužnice, koju je objavilo Tužilaštvo KS, detaljno su opisane povrede. Duran je ženu divljački tukao šakama po glavi, nanijevši joj brojne povrede. Povrede su joj nanesene dok se nalazila u čučećem ili ležećem položaju.

Potom je uzeo noževe kojima joj je zadao više udaraca. Ubo ju je u vrat i desnu nadlakticu te joj nanio više desetaka reznih rana po vratu, grudnom košu, lijevoj i desnoj ruci, koje sve zajedno čine tešku tjelesnu povredu. Zatim ju je jednim nožem ubo na desnoj bočnoj strani vrata i nanio joj povredu s prelomima drugog i trećeg vratnog pršljena.

Prema optužnici, ženu je potpuno iskasapio noževima, te ju je na kraju bukvalno zaklao. Povrede su na vrati i kičmi bile takvog intenziteta da je smrt Nadire Saharčić nastupila usljed iskrvarenja.

U optužnici se ne navodi iz kojih razloga je Duran ušao u stan nastradale. Duran je, kako smo ranije objavili, došao kod prijatelja koji živi prekoputa nesretne žene, a policija je u stanu prijatelja pronašla drogu. Pored tijela nastradale bio je usisivač kojim je tog dana čistila stan.

Za ubistvo počinjeno na okrutan način, prema Krivičnom zakonu FBiH, najmanja predviđena kazna zatvora je deset godina. Za ovo djelo može se izreći i kazna dugotrajnog zatvora.

Pobjegao na Psihijatriju

Duran je uhapšen na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS), gdje je došao nakon ubistva. Smješten je na Psihijatriju, jer je tvrdio da je zadobio određene povrede koje je sam sebi nanio. Po dolasku policije čak je pokušao i da pobjegne, ali je u tome spriječen.