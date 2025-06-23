Potvrdio MUP TK: Uhapšen osumnjičeni za napad na dvije žene u Tuzli

U Tuzli su jučer napadnute dvije ženske osobe, a od jedne je otuđen mobitel. Policija je uspješno identificirala počinitelja te je on priveden, potvrdio je MUP TK.

- Dana, 22.06.2025. godine policijski službenici Policijske stanice Centar i Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla su, nakon zaprimljenih prijava da su istog dana u Tuzli u centru grada od strane NN muškog lica napadnute dvije ženske osobe kojom prilikom je od jedne otuđen mobilni telefon, operativnim radom pronašli i identifikovali navedeno lice, a radi se A.I., rođen 1972. godine iz Tuzle. Istom je oduzeta sloboda i bit će nakon kriminalističke obrade danas uz Izvještaj predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje - kazali su iz MUP-a TK.