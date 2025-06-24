U zajedničkoj akciji policijskih agencija pronađeno oružje, uhapšen Sarajlija

U zajedničkoj akciji policijskih agencija na području Mostara pronađeno je oružje, a slobode je lišen A.F. (1989) iz Sarajeva.

Kako je u utorak saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, postupajući po brzojavnom dopisu Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo – Odjeljenja kriminalističke policije PU Novi Grad, službenici kriminalističke policije PU Mostar, u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije, Jedinicom za podršku Uprave policije MUP-a HNK i Obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH, realizovali su operativnu akciju u petak u večernjim satima na lokalitetu naselja Rudnik – kop Vihovići u Mostaru.

Na osnovu prethodno prikupljenih informacija da se na području Mostara nalaze osobe povezane sa izvršenjem krivičnih djela „Razbojništvo“, „Teška krađa“, „Ugrožavanje sigurnosti“ i „Oštećenje tuđe stvari“, počinjenih na području Kantona Sarajevo, a koje koriste putničko vozilo marke VW Touareg, crne boje, njemačkih registarskih oznaka – koje je takođe predmet krivičnog djela – policijski službenici su operativnim radom locirali navedeno vozilo.

Tokom postupanja, uhapšena je osoba A.F. (1989) iz Sarajeva, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva u Mostaru.

Uviđajem u vozilu pronađeni su i izuzeti: automatska puška, tri okvira sa ukupno 89 metaka kalibra 7,62 × 39 mm, više pari rukavica, potkapa, maske, različiti alati pogodni za izvršenje krivičnih djela, crijevo sa elektroinstalacijama, dva PVC kanistera sa nepoznatom tekućinom, mobilni telefon, SIM kartica, baterijska lampa, više komada odjeće, lične stvari, te novac u različitim apoenima.

Takođe, u Dubrovačkoj ulici u Mostaru pronađeno je putničko vozilo Seat koje je koristila ista osoba. Vozilo je uz pomoć specijalnog vozila „Pauk“ prevezeno u krug PU Mostar, a na mjestu pronalaska izvršen je uviđaj.

Nadalje, 21. juna, u saradnji sa službenicima Uprave policije MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona – Odjeljenja kriminalističke policije PU Ljubuški, a po nalogu Općinskog suda u Ljubuškom, izvršen je pretres stambenih prostorija koje je koristio osumnjičeni. Tom prilikom pronađeni su predmeti koji potiču iz krivičnog djela „Teška krađa“, prijavljenog 19. juna u PU Ljubuški.

Iz MUP-a HNK navode da su ove aktivnosti rezultat uspješne saradnje sa Obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH, policijskim službenicima PU Novi Grad Uprave policije MUP-a KS i službenicima Uprave policije ZHK.