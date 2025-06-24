Suđenje Osmanu Mehmedagiću: Svjedok išao u Banju Luku da pristupi serverima Američkog univerziteta, šifra bila promijenjena

Saslušanjem dvojice svjedoka Tužilaštva danas je u Sudu BiH nastavlejno suđenje bivšem direktoru Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) Osmanu Mehmedagiću optuženom za zloupotrebu položaja.

Oprema kupljena kao polovna

Svjedok Azem Hindić, IT stručnjak zaposlen u Oružanim snagama BiH, potvrdio je da je imao dodatni angažman na Američkom univerzitetu za šta je potpisao ugovor o djelu s Denisom Prcičem.

Hindić je radio na održavanju servera Američkog univerziteta koji se nalazi i Mašinskoj školi u Sarajevu. On je povremeno dolazio kada bi trebalo otkloniti neki problem na njihovoj informatičkoj opremi.

Odgovarajući na pitanja tužioca Džermina Pašića, Hindić je kazao da su mu rekli da je oprema bila kupljena kao polovna. Potvrdio je da je imao pristup podacima za server, ali ne i podacima studenta i profesora.

Radni angažman mu je prestao nakon nesuglasica s Prcičem. Predočen mu je zapisnk iz istrage od 23.06. 2021. godine u kojem je izjavio da je krajem 2019. Prcić samovoiljno promijenio ugovor o djelu i smanjio platu.

Svaki server imao svoju pristupnu šifru

Svjedok je pojasnio da je svaki server imao svoju pristupnu šifru i da te podatke nije nikom dao. Dobrovoljno je ustupio podatke nakon što ga je pozvao inspektor Tužilaštva BiH.

Na pitanje branioca Nermina Mulalića, Hindić je pojasnio da je on otišao u Banja Luku i kucao šifre, te da ih nije dao inspektoru Tužilaštva koji ga je nazvao i pitao da li može da ide u Banja Luku i da pristupi serverima. Hindić je otišao u Banja Luku i nije mogao pristupiti serverima jer je šifra nakon njegovog odlaska najvjerovatnije promijenjena.

Advokat Mulalić je kazao da je za odbranu izjava ovog svjedoka sadržajno irelevantna.

Odbrana je prigovorila her je “dramatično” prošireno ispitivanje svjedoka, na okolnosti o kojima odbrana nije imala saznanja.

Svjedoku tužilac predočio zapisnik od 23.06.2021. godine i njegoiva izjava data u MUP-u-Kantona Sarajevo, a on se nije mogao sjetiti da li je išao u Banja Luku poslije toga. Potvrdio je da i sada u posjedu iste šifre koje je dao dobrovoljno.

Advokatica Senka Nožica je konstatirala da je jasno da je svjedok nakon davanja izjave otišao u Banja Luku kada je iz Tužilaštva bio pozvan da dođe. To je po odbranu značajno radi prigovora na događaje u Banjoj Luci.

Drugi svjedok je bio Admir Memić , domar Srednje škole metalskih zanimanja u Sarajevu, koji je potrvdio da je od kraja 2019. godine Američki univerzitet koristio prostorije ove škole.

Iselili iz prostorija škole

Iste prostorije do 14 sati koristila je njihova škola, a od 14 sati koristili su ih studenti i profesori Američkog univerziteta. Nakon predočavanja izjave iz istrage, svjedok je potvrdio da je tačno da je Visoka škola za ekonomiju Američkog univerziteta koristila ove prostorije do marta 2021. godine.

Memić je kazao da je bio prisutan kada se Američki univerzitet iseljavao iz prostorija njihove škole. Bila su angažirana tri čovjeka koji su u velikom kombiju iz dva puta odnijeli stvari. Potvrdio je da su ispraznili i server sobu Američkog univerziteta koji je školi ostavio klupe kao donaciju.

Nastavak suđenja zakazan je za 8. juli ove godine, kada će biti pozvana tri svjedoka.

Detalji iz optužnice

Osmana Mehmedagića optužnica tereti da je bez propisane visoke stručne spreme obavljao dužnost direktora od 2019., kada je poništena njegova diploma Fakulteta za poslovne studije u Banjoj Luci, do 2023. godine, kada je razriješen dužnosti. Optužen je da je zloupotrijebio položaj da ostane na funkciji za koju nije ispunjavao uslove.