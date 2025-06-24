Alija Balijagić ponudio sporazum o priznanju krivice za dvostruko ubistvo u Crnoj Gori

Alija Balijagić, osumnjičen za dvostruko ubistvo u selu Sokolac kod Bijelog Polja, ponudio je putem svog advokata Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju sporazum o priznanju krivice. Njegov branilac, advokat Milorad Vlahović, podnio je prijedlog na osnovu zahtjeva samog Balijagića. U slučaju da se sporazum prihvati, Balijagiću prijeti kazna zatvora u rasponu od 10 do 40 godina, zbog krivičnih djela teškog ubistva i nedozvoljenog držanja oružja.

Balijagić (65) je uhapšen 21. novembra u blizini Priboja, nakon intenzivne potrage. Tereti se da je 25. oktobra lovačkom puškom usmrtio brata i sestru – Jovana (60) i Milenku Madžgalj (69) – u njihovom domu u zaseoku Sokolac kod Bijelog Polja. Prema detaljima istrage, uhapšen je nakon što je policija pratila tragove u snijegu koji su ih doveli do kuće u koju je provalio i u kojoj se skrivao. Pronađen je dok je spavao, a pored njega su bile napunjene puške. Tokom ispitivanja, Balijagić je priznao ubistvo, navodeći da se kaje zbog onoga što je učinio. Tvrdio je da prethodno nije poznavao porodicu Madžgalj i da je zločin počinio u afektu, usljed jake emotivne rastrojenosti, prenosi RTCG.