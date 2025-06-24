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DO 40 GODINA ZATVORA

Alija Balijagić ponudio sporazum o priznanju krivice za dvostruko ubistvo u Crnoj Gori

Tereti se da je 25. oktobra lovačkom puškom usmrtio brata i sestru - Jovana (60) i Milenku Madžgalj (69) - u njihovom domu u zaseoku Sokolac

Alija Balijagić. Screenshot

N. Aj.

24.6.2025

Alija Balijagić, osumnjičen za dvostruko ubistvo u selu Sokolac kod Bijelog Polja, ponudio je putem svog advokata Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju sporazum o priznanju krivice.

Njegov branilac, advokat Milorad Vlahović, podnio je prijedlog na osnovu zahtjeva samog Balijagića. U slučaju da se sporazum prihvati, Balijagiću prijeti kazna zatvora u rasponu od 10 do 40 godina, zbog krivičnih djela teškog ubistva i nedozvoljenog držanja oružja.

Balijagić (65) je uhapšen 21. novembra u blizini Priboja, nakon intenzivne potrage. Tereti se da je 25. oktobra lovačkom puškom usmrtio brata i sestru – Jovana (60) i Milenku Madžgalj (69) – u njihovom domu u zaseoku Sokolac kod Bijelog Polja.

Prema detaljima istrage, uhapšen je nakon što je policija pratila tragove u snijegu koji su ih doveli do kuće u koju je provalio i u kojoj se skrivao. Pronađen je dok je spavao, a pored njega su bile napunjene puške.

Tokom ispitivanja, Balijagić je priznao ubistvo, navodeći da se kaje zbog onoga što je učinio. Tvrdio je da prethodno nije poznavao porodicu Madžgalj i da je zločin počinio u afektu, usljed jake emotivne rastrojenosti, prenosi RTCG.

Nakon što je prešao granicu, za njim su tragale i crnogorska i srpska policija, a viđan je u selima oko Priboja i Prijepolja.

Balijagić je odranije poznat organima gonjenja u Crnoj Gori. U prošlosti je osuđivan za razbojništva, pljačke i silovanje, a intenzivno se tragalo za njim i 2003. godine. Prema evidenciji policije, iza sebe ima više od tri decenije provedenih u zatvorima i smatra se višestrukim povratnikom u izvršenju krivičnih djela.

# SRBIJA
# ALIJA BALIJAGIĆ
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