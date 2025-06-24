Nestao Mirza Berbić: Mladić iz Kaknja otišao raditi u Njemačku i od tada mu se gubi svaki trag

Mirza Berbić (34) iz Kaknja nestao je pod nerazjašnjenim okolnostima nakon što je prošlog ponedjeljka otišao u Njemačku zbog posla, a od tada mu se porodica nije uspjela javiti.

Prema riječima članova porodice, Mirza je navodno odlučio napustiti posao i vratiti se kući, no od tada je potpuno nestao s kontakta.

– Čuli smo samo da mu posao nije odgovarao i da je krenuo nazad za Bosnu, ali od tada nemamo nikakve informacije. Ne javlja se nikome, ne znamo gdje se nalazi ni šta se s njim događa. Prošao je već osmi dan – ispričali su zabrinuti članovi porodice za 072info.com.

Berbić je posljednji put viđen u Njemačkoj, a svi pokušaji porodice da ga pronađu ili uspostave kontakt ostali su bezuspješni.

Porodica moli sve građane, posebno one koji se trenutno nalaze u Njemačkoj ili na ruti prema Bosni i Hercegovini, da, ukoliko imaju bilo kakvu informaciju o Mirzinom kretanju, odmah jave na broj +38761413685.

Nestanak ovog mladića iz Kaknja sve više zabrinjava njegove najbliže, koji danima žive u neizvjesnosti i nadaju se njegovom sigurnom povratku.