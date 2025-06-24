Video iz sudnice / Suđenje Osmanu Mehmedagiću Osmici: Svjedok ispričao kako su ga zvali zbog pristupa serverima

Na suđenju bivšem direktoru Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) Osmanu Mehmedagiću Osmici zbog zloupotrebe položaja, svjedok Tužilaštva BiH izjavio je da je ranije održavao servere Američkog univerziteta te da je kasnije sarađivao s istražnim organima u vezi s pristupom tim serverima.

Azem Hindić je rekao da je povremeno bio angažovan na održavanju servera univerziteta, koji su bili smješteni u Mašinskoj školi u Sarajevu, ali da ne zna šta se s njima desilo nakon prekida saradnje.

– Kad sam prekinuo ugovor, nisam više imao nikakav kontakt – izjavio je Hindić.