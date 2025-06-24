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SUD BIH

Video iz sudnice / Suđenje Osmanu Mehmedagiću Osmici: Svjedok ispričao kako su ga zvali zbog pristupa serverima

Kad sam prekinuo ugovor, nisam više imao nikakav kontakt

Osman Mehmedagić Osmica. Avaz

Piše: Borka Cerić

24.6.2025

Na suđenju bivšem direktoru Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) Osmanu Mehmedagiću Osmici zbog zloupotrebe položaja, svjedok Tužilaštva BiH izjavio je da je ranije održavao servere Američkog univerziteta te da je kasnije sarađivao s istražnim organima u vezi s pristupom tim serverima.

Azem Hindić je rekao da je povremeno bio angažovan na održavanju servera univerziteta, koji su bili smješteni u Mašinskoj školi u Sarajevu, ali da ne zna šta se s njima desilo nakon prekida saradnje.

– Kad sam prekinuo ugovor, nisam više imao nikakav kontakt – izjavio je Hindić.

Dodao je da ga je kasnije kontaktirao istražilac Tužilaštva, kojem je ustupio podatke za pristup serverima, ali da oni više nisu bili upotrebljivi jer su vjerovatno promijenjeni.

Na pitanja Odbrane pojasnio je da nije predao šifre već ih je lično unosio tokom odlaska u Banjaluku. Branilac Nermin Mulalić tražio je detalje o tom odlasku, a Hindić je naveo da ga je pozvao istražilac Tužilaštva BiH te da vjeruje da je to bilo u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova.

– Pitali su me mogu li pristupiti da ne moraju hakovati – rekao je svjedok.

Mulalić je istakao da te radnje nisu zabilježene u zvaničnom zapisniku. Na pitanja tužioca Džermina Pašića, Hindić je potvrdio da je tokom davanja izjave u MUP-u Kantona Sarajevo rekao da posjeduje pristupne šifre.

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# OSMAN MEHMEDAGIĆ OSMICA
# SUD BIH
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