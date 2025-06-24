Suđenje za ubistvo Nadire Sahačić: Mirza Duran pokušao pobjeći, ranije glumio duševnog bolesnika

Saslušanjem vještaka koji su sačinili nalaze na zahtjev Tužilaštva KS, jučer je u Kantonalnom sudu Sarajevo nastavljeno suđenje Mirzi Duranu, optuženom za ubistvo Nadire Sahačić u njenom stanu na Ciglanama, počinjeno na izrazito okrutan način.

Prema navodima iz optužnice, Nadira Sahačić je izmasakrirana s dva noža, te na kraju bukvalno zaklana. Ubistvo se desilo u noći između 18. i 19. avgusta 2024.

DNK analiza

Prije početka pretresa dogodio se incident kada je optuženi Mirza Duran pokušao pobjeći ispred zgrade Kantonalnog suda. Ipak, nije daleko odmakao, sudska policija ga je odmah uhvatila kod vozila iz kojeg je izveden.

Inače vještakinja Amira Kekić utvrdila je da su na dva noža tragovi tamnocrvene boje humanog porijekla, kao i vlasi kose.

Radeći DNK analize, vještakinja Elma Silajdžić-Petev utvrdila je da tragovi izuzeti s torbice i lijeve teniske odgovaraju DNK profilu Nadire Sahačić. Na rajsferšlusu su profili ubijene i optuženog Mirze Durana, čiji je DNK također na u unutrašnjoj desnoj teniski kao i na džonu lijeve teniske gdje je utvrđen DNK ubijene.

Na pitanje advokata Ermina Hujdurovića koji je mijenjao Omara Mehmedbašića, vještakinja Silajdžić-Petev ponovila je da tragovi krvi na oštricama noža ne odgovaraju DNK profilu optuženog Mirze Durana već profil Nadire Sahačić. Također nisu nađeni tragovi optuženog na drškama noža.

Andulah Kučukalić, Alma Bravo-Mehmedbašić i Nermina Bajramagić radili su timsko neuropsihijatrijsko vještačenje optuženog Mirze Durana.

Sve troje vještaka bilo je jedinstveno u ocjeni da je prilikom ispitivanja koje je obavljeno 13. septembra 2024. godine Mirza Duran simulirao duševnu bolest, odnosno glumio na način kako je on mislio da se ponašaju duševni bolesnici.

Naveli su da je simulirao dementnu osobu, dajući netačne odgovore na jednostavna pitanja, govoreći da se ne sjeća datuma rođenja, da ne zna koliko u sedmici ima dana, a u godini mjeseci, simulirao da razgovara s majkom koja mu poručuje da je dobro na onom svijetu.

- Riječ je o jednoj simulaciji. Najteži šizofreni i dementni bolesnici bi odgovorili na jednostavna pitanja – kazao je Kučukalić.



