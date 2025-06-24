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DETALJI S ROČIŠTA

Suđenje za ubistvo Nadire Sahačić: Mirza Duran pokušao pobjeći, ranije glumio duševnog bolesnika

Ženu izmasakrirao noževima, vještaci utvrdili da je simulirao duševnu bolest i da može pratiti suđenje

Mirza Duran s advokatom Omarom Mehmedbašićem na jednom od ranijih ročišta. Avaz

Piše: Borka Cerić

24.6.2025

Saslušanjem vještaka koji su sačinili nalaze na zahtjev Tužilaštva KS, jučer je u Kantonalnom sudu Sarajevo nastavljeno suđenje Mirzi Duranu, optuženom za ubistvo Nadire Sahačić u njenom stanu na Ciglanama, počinjeno na izrazito okrutan način.

Prema navodima iz optužnice, Nadira Sahačić je izmasakrirana s dva noža, te na kraju bukvalno zaklana. Ubistvo se desilo u noći između 18. i 19. avgusta 2024.

DNK analiza

Prije početka pretresa dogodio se incident kada je optuženi Mirza Duran pokušao pobjeći ispred zgrade Kantonalnog suda. Ipak, nije daleko odmakao, sudska policija ga je odmah uhvatila kod vozila iz kojeg je izveden.

Inače vještakinja Amira Kekić utvrdila je da su na dva noža tragovi tamnocrvene boje humanog porijekla, kao i vlasi kose.

Radeći DNK analize, vještakinja Elma Silajdžić-Petev utvrdila je da tragovi izuzeti s torbice i lijeve teniske odgovaraju DNK profilu Nadire Sahačić. Na rajsferšlusu su profili ubijene i optuženog Mirze Durana, čiji je DNK također na u unutrašnjoj desnoj teniski kao i na džonu lijeve teniske gdje je utvrđen DNK ubijene.

Na pitanje advokata Ermina Hujdurovića koji je mijenjao Omara Mehmedbašića, vještakinja Silajdžić-Petev ponovila je da tragovi krvi na oštricama noža ne odgovaraju DNK profilu optuženog Mirze Durana već profil Nadire Sahačić. Također nisu nađeni tragovi optuženog na drškama noža.

Andulah Kučukalić, Alma Bravo-Mehmedbašić i Nermina Bajramagić radili su timsko neuropsihijatrijsko vještačenje optuženog Mirze Durana.

Sve troje vještaka bilo je jedinstveno u ocjeni da je prilikom ispitivanja koje je obavljeno 13. septembra 2024. godine Mirza Duran simulirao duševnu bolest, odnosno glumio na način kako je on mislio da se ponašaju duševni bolesnici.

Naveli su da je simulirao dementnu osobu, dajući netačne odgovore na jednostavna pitanja, govoreći da se ne sjeća datuma rođenja, da ne zna koliko u sedmici ima dana, a u godini mjeseci, simulirao da razgovara s majkom koja mu poručuje da je dobro na onom svijetu.

- Riječ je o jednoj simulaciji. Najteži šizofreni i dementni bolesnici bi odgovorili na jednostavna pitanja – kazao je Kučukalić.


On je naveo da je iz medicinske dokumentacije vidljivo da je Duran u pratnji oca 16. juna 2024. bio na Psihijatriji gdje je navedeno da je psihotičan, a da je u Zavodu za alkoholizam i druge toksikomanije utvrđeno da je konzumirao amfetamin. Dobio je terapiju i otpušten je nakon što je mu je ukazano da se javi na kontrolu na Psihijatriju.

Kučukalić je pojasnio da se moglo raditi o amfetaminskoj psihozi koja prolazi, a može trajati 48 ili 72 sata.

Nema empatije

Vještak je pojasnio, a na tome je insistirala i odbrana da se kod osobe u periodu apstinencije, nakon uzimanja amfetamina, javljaju psihotične epizode, halucinacije, pojave sumanutih ideja, dolazi do razdražljivosti, ljutnje i agresivnosti, te takve osobe mogu biti opasne po okolinu i po partnera.

Nadalje, Kučukalić je objasnio da su na Psihijatriji uvidjeli da nije opasan, dali mu terapiju i poslali ga kući.

Mišljenje vještaka je da je u vrijeme ubistva, 17. i 18. avgusta, optuženi Duran bio smanjeno uračunljiv, ali ne toliko da ne može shvatiti posljedice svog djelovanja. Također su utvrdili da može učestvovati u postupku.

Suđenje se nastavlja 8. jula.

Poremećaj ličnosti

Alma Bravo-Mehmedbašić navela je da je glumio duševnu bolest potpuno neautentično i da je to bilo tako očito da je to mogao utvrditi i neko ko nije profesionalac. Nermina Bajramović istakla je da je bilo jasno da se radilo o kliničkoj simulaciji i da je riječ o teatralnom izlaganju. Navela je da optuženi ima sklonost manipulativnom ponašanju i da je kod njega vidljiv asocijalni poremećaj ličnosti.

Vještaci su utvrdili da Duran emocionalno nestabilan te da nema empatije prema drugima i da je kod njega došlo i do socijalne degradacije, jer je bio uspješan na poslu, a potom je dobio otkaz. 

# UBISTVO
# KANTONALNI SUD SARAJEVO
# MIRZA DURAN
# NADIRA SAHAČIĆ
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