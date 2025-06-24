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ORGANIZIRANI KRIMINAL

FUP uhapsio Kineza: Podvodio kineskinje u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci

Organizovao smještaj, prijevoz, pronalazio klijente djevojkama koje je naveo da se bave pružanjem seksualnih usluga i uzimao novac

Privođenje uhapšenog Kineza. FUP

B. C.

24.6.2025

Policijski službenici Federalne uprave policije su  24.06.2025. godine, u nastavku akcije na suzbijanju djelovanja međunarodne organizovane kriminalne grupe koja se sumnjiči za činjenje krivičnog djela „Međunarodno navođenje na prostituciju“ iz člana 187. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, po Naredbi Tužilaštva Bosne i Hercegovine, u prostorijama Službe za poslove sa strancima slobode lišili lice, kineskog državljanina Y.Z. (1983.), saopćeno je iz FUP-a.

Organizirao smještaj 

Nakon provedenih istražnih radnji i saslušanja većeg broja svjedoka, osnovano se sumnja da je navedeni, u periodu od februara do juna mjeseca tekuće godine, svjesno, krijući ih radi stjecanja protivpravne imovinske koristi, navodio i podsticao osobe koje nemaju prebivalište u Bosni i Hercegovini niti su državljani Bosne i Hercegovine – državljanke NR Kine: Z.L., Q.R., T.Z., Y.X., W.Y., L.F., S.X., da pružaju seksualne usluge za klijente na području Bosne i Hercegovine, i to gradova Mostar, Sarajevo, Doboj i Banja Luka. 

Naime, on je organizovao smještaj, prijevoz, pronalazio klijente gore navedenim osobama koje je naveo da se bave pružanjem seksualnih usluga, te je od istih uzimao zarađeni novac koji su dobile od klijenata kroz pružanje seksualnih usluga.


Razbijena grupa

Federalna uprava policije će navedeno lice, uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predati u nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine. U ranijem periodu Federalna uprava policije je dokumentovala dvije različite organizovane međunarodne kriminalne grupe koje se sumnjiče za činjenje krivičnih djela „Međunarodno navođenje na prostituciju“ iz člana 187. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, te se sa sigurnošću može tvrditi da je kineska organizovana kriminalna grupa u potpunosti razbijena na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Za brazilsku kriminalnu grupu policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju provoditi istražne radnje, te se u skorijem vremenu očekuju nova lišenja slobode po gore navedenom.

# PROSTITUCIJA
# FUP
# KINEZI
# DJEVOJKE
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