FUP uhapsio Kineza: Podvodio kineskinje u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci

Policijski službenici Federalne uprave policije su 24.06.2025. godine, u nastavku akcije na suzbijanju djelovanja međunarodne organizovane kriminalne grupe koja se sumnjiči za činjenje krivičnog djela „Međunarodno navođenje na prostituciju“ iz člana 187. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, po Naredbi Tužilaštva Bosne i Hercegovine, u prostorijama Službe za poslove sa strancima slobode lišili lice, kineskog državljanina Y.Z. (1983.), saopćeno je iz FUP-a.

Organizirao smještaj

Nakon provedenih istražnih radnji i saslušanja većeg broja svjedoka, osnovano se sumnja da je navedeni, u periodu od februara do juna mjeseca tekuće godine, svjesno, krijući ih radi stjecanja protivpravne imovinske koristi, navodio i podsticao osobe koje nemaju prebivalište u Bosni i Hercegovini niti su državljani Bosne i Hercegovine – državljanke NR Kine: Z.L., Q.R., T.Z., Y.X., W.Y., L.F., S.X., da pružaju seksualne usluge za klijente na području Bosne i Hercegovine, i to gradova Mostar, Sarajevo, Doboj i Banja Luka.

Naime, on je organizovao smještaj, prijevoz, pronalazio klijente gore navedenim osobama koje je naveo da se bave pružanjem seksualnih usluga, te je od istih uzimao zarađeni novac koji su dobile od klijenata kroz pružanje seksualnih usluga.



