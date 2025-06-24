Tužilaštvo BiH i formalno otvorilo finansijsku istragu protiv Dubravka Čampare: Aljoša registrirao firmu u Istočnom Sarajevu, Mirsad Crnovršanin u Nevesinju, Maida Čampara na Palama!

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je i formalnu naredbu o provođenju istrage protiv donedavnog državnog tužioca Dubravka Čampare, saznaje Istraga.ba.

Čampara je formalno osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja i ovlaštenja, a policijskim agencijama je naređeno da provjere imovinu porodice Čampara, kao i imovinu njihovih prijetelja i poslovnih saradnika.

Prvobitna naredba o provođenju istrage donesena je zbog postupanja sad već bivšeg tužioca Dubravka Čampare u predmetu protiv biznismena iz Istočnog Sarajeva Aleksandra Mičića zvanog Aco Makedonac. Čampara je, podsjećamo, pokušao zaštiti Makedonca od krivičnog progona zbog pokušaja ubistva. Nakon što je Istraga objavila sve ove navode Tužilaštvo BiH je prvo “formiralo predmet” protiv Dubravka Čampare nakon čega je on ekspresno podnio ostavku na mjesto državnog tužioca.

Tokom provjera utvrđeno je da je Aljoša Čampara, brat tadašnjeg državnog tužioca Dubravka, prelazio granicu u automobilu sa Acom Makedoncem. Čampare i Makedonac su imali poslovne veze u građevini. Nakon što je prikupljeno dovoljno dokaza, Tužilaštvo BiH je donijelo i formalnu naredbu o provođenju istrage protiv Dubravka Čampare i njegovih saradnika. Uporedo je naređeno provođenje i finansijske istrage.

Istražni organi su, kako saznaje Istraga.ba, već počeli provjeravati imovinu provjeravati imovinu porodice Čampara, a do sada je utvrđeno nekoliko, u najmanju ruku, indikativnih činjenica. Već smo objavljivali da Maida Čampara, supruga bivšeg državnog tužioca Dubravka Čampare, ima advokatsku kancelariju čije prostorije dijeli sa advokatom Mirsadom Crnovršaninom, bivšim stručnim saradnikom tužioca Čampare.

Čamparini "obnovljivi" izvori energije u Republici Srpskoj

Prema podacima iz istrage, Maida Čampara (supruga Dubravka Čampare) je vlasnica firme EVASOL d.o.o. (ID broj: 4405214700004). Ova firma je osnovana 03.04.2024. godine i nalazi se na adresi Alekse Šantića 9, Pale, Republika Srpska. Osnovna djelatnost ove firme je proizvodnja električne energije. Maida Čampara je prokurist u ovoj firmi, a direktor je Lana Salihefendić.

Mirsad Crnovršanin (bivši saradnik Dubravka Čampare i poslovni partner Maide Čampare) je vlasnik poslovnog prostora u ul. Mis Irbina br. 26, općina Centar, Sarajevo. Na ovoj adresi se nalazi firma DARIN d.o.o. (ID broj: 4405252540002). Ova firma je osnovana 03.06.2024. godine i do 17.12.2024. godine je njen naziv bio DARIN d.o.o. Nevesinje i nalazila se na adresi Nevesinjskih ustanika, 88280 Nevesinje., Republika Srpska. Vlasnik ove firme je Mirsad Crnovršanin, koji je bio i direktor do 04.02.2025. godine kada direktor postaje Ibrahim Crnovršanin. Osnovna djelatnost firme DARIN d.o.o. je proizvodnja električne energije.

Aljoša Čampara (brat Dubravka Čampare) je vlasnik i direktor firme RA ENERGY d.o.o. (ID broj: 4405314320004). Ova firma je osnovana 14.10.2024. godine i nalazi se na adresi Srpskih palih boraca 34, Istočna Ilidža, Republika Srpska. Osnovna djelatnost ove firme je Proizvodnja električne energije.

Sumnja se da iza svih ovih kompanija stoje Dubravko Čampara i mostarski biznismen Senad Kevelj.

Trnovo put do zvijezda

Ranije smo objavljivali da je Aljoša Čampara posredovao između biznismena iz Sarajeva i Općine Trnovo (Ibro Berilo) prilikom izdavanja dozvola za građenje. Na jednoj od lokacija na Bjelašnici (Općina Trnovo), zbog koje je hapšen Ibro Berilo, bila je planirana gradnja kompleksa apartmana čiji je vlasnik firma MAKBEL-TRADE d.o.o. Sarajevo. (Su)vlasnik ove kompanije je Emsad Dacić. Općina Trnovo je donijela Rješenje broj: UP-1-02/2-19-551/23 od 08.09.2023. godine kojim se daje urbanistička saglasnost investitoru MAKBEL-TRADE d.o.o. Sarajevo za izgradnju poslovnog objekta apartmani na k.č. 3089/14, k.o. Presjenica. Ova parcela je bila u vlasništvu Općine Trnovo. 19.12.2023. godine uknjiženo je pravo vlasništva 1/1 na firmu Gradir d.o.o. Sarajevo. Prema predugovorima o kupoprodaji nekretnina u izgradnji na parceli 3008/14, k.o. Presjenica, općina Trnovo, obrađenim i ovjerenim od strane notara Kemala Karića, vlasnik jednog partmana, ukupne površine 38,79 m2 i parking mjesto oznake 4 na etaži -2 površine 15,26 m2), 3. februara .2025. godine, postao je Adis Drnda. U pitanju je skužbenik SIPA-e, trenutno raspoređen u Direkciju za koordinaciju policijskih tijela BiH, koji je godinama bio najodaniji policajac porodici Čampara. Protiv Aljoše Čampare FUP je podnosio i izvještaj Tužilaštvu KS zbog sumnje da je nezakonito dao državljanstvo Drndinom ocu Džaferu.

Prema podacima istražnih organa, Amela Čampara, supruga Aljoše Čampare, vlasnica je dva apartmana na Bjelašnici, Općina Trnovo. Na području Trnova vikendicu posjeduju Dubravko i Maida Čampara.

Aleksandar Makedonac

Aljoša Čampara posjeduje i kompaniju za proizvodnju plastične stolarije, ali ona nije registrirana na njegovo ime. Upravo ta kompanija ugrađuje stolariju na zgradama koje je gradio biznismen Aco Makedonac. Aleksandar Mičić je vlasnik firmi A&G d.o.o., Stanprojekt d.o.o. i Bautex d.o.o. Istočno Sarajevo. Firma A&G d.o.o. (ID broj: 4404706890007) je osnovana 04.05.2021. godine i sjedište joj je u ul. Dečanska 17, Istočno Novo Sarajevo. Direktor ove firme je Đorđe Tomić, a vlasnici su Aleksandar Mičić (50%) i Jelena Govedarica (50%). Prethodni vlasnik je bio Goran Šehovac, a prethodni direktor Ana Šehovac. Osnovna djelatnost ove firme je Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane. Firma ima Poslovnu jedinicu – A&G d.o.o. PJ Perla Caffe & Restaurant Istočno Novo Sarajevo. ul. Dečanska 17, Lukavica, Istočno Novo Sarajevo.

Firma Stanprojekt d.o.o. (ID broj: 4404616470009) je osnovana 2020. godine i nalazi se na adresi Ravnogorska 96, Istočna Ilidža. Direktor ove firme je Aleksandar Mičić, a vlasnici su Aleksandar Mičić (50%) i Nedim Šaškić (50%). Osnovna djelatnost ove firme je Gradnja stambenih i nestambenih zgrada. Firma Bautex d.o.o. Istočno Sarajevo (ID broj: 4404296110009) je osnovana 10.04.2018. godine i nalazi se na adresi Ravnogorska 96, Istočna Ilidža. Osnovna djelatnost ove firme je Skladištenje robe. Direktor je Irma Šaškić (tel. 061 208 275), a vlasnici su Aleksandar Mičić (50%) i Nedim Šaškić (50%).

Biznismen Aleksandar Mičić zvani Aco Makedonac vlasnik je restorana La Perla u Istočnom Sarajevu. Aco Makedonac se pominje i Sky prepiskama kao jedan od saradnika osoba koje se bave trgovinom drogom i pranjem novca. Makedonca u Sky prepiskama pominje zvornički kriminalac Bojan Đokić Đorđo koji je nekoliko puta hapšen i presuđivan zbog organiziranog kriminala. Đorđo, tako, u Sky prepiskama navodi da često sjedi sa Acom Makedoncem na području Zvornika, a u jednoj od prepiski iz Sky aplikacije on govori Tomislavu Petroviću, također osobi iz podzemlja, da “Aco Makedonac može završiti sve u pravosuđu. Kasnije će se ispostaviti da je jedna od Makedončevih veza u pravosuđu zapravo (bivši) državni tužilac Dubravko Čampara. Slučaj novogodišnje pucnjave iz 2022. godine sve je razotkrio. Naime, u noći između 1. i 2. januara 2022. godine Aleksandar Mičić zvani Aco Makedonac teško je ranio Aleksandra Sikimu. S obzirom na to da je bila dežurna te noći, predmet je zadužila okružna tužiteljica Jasmina Habul, inače bivša saradnica tužioca Dubravka Čampare. Kako je ovo djelo okarakterisano kao pokušaj ubistva, državni tužilac predmet Makedonac “povlači” iz Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo kako bi ga “pripojio” svojoj “opsežnoj istrazi” usmjerenoj “protiv” Ace Makedonca. Nedugo nakon toga tužilac Čampara predmet vraća u Istočno Sarajevo uz napomenu da Aleksandar Mičić nije pokušao ubiti Aleksandra Sikimu, već da je to bila “nužna samoodbrana”. Međutim, plan tužioca Čampare nije uspio. Početkom marta ove godine Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu podiglo je optužnicu protiv Sikime i Makedonca. Obojica su optuženi da su počinili krivično djelo – ubistvo u pokušaju. Nadležni sud je potvrdio ovu optužnicu, što dodatno potvrđuje sumnje da je Čampara pokušao Acu Makedonca spasiti krivičnog progona, piše Istraga.ba.



