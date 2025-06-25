Tragedija u kanjonu Miljacke: Poginuli majka i dijete

Sinoć se u kanjonu rijeke Miljacke odvijala akcija spašavanja, u mjestu Čeljugovići, opština Istočni Stari Grad.

U akciji su učestvovali pripadnici više službi – Gorske službe spašavanja, vatrogasci iz Sarajeva te jedinica GSS-a Istočni Stari Grad.

Nažalost, uprkos brzoj reakciji svih timova na terenu, dvije osobe su preminule na licu mjesta usljed zadobijenih povreda.

Portparolka policijske uprave Istočnog Sarajeva Vesna Stokanović kazala je za "Avaz" da je u toku prikupljanje informacija te da će više detalja biti poznato kasnije.

Prema nezvaničnim informacijama, smrtno su stradali dijete i majka, a identitet još nije utvrđen.

Dvoje povrijeđenih je spašeno, medicinski zbrinuto i transportovano na dalje hitno liječenje.