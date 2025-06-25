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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Detalji tragedije u kanjonu Miljacke: Poginule majka i beba od par mjeseci, povrijeđeni otac i djevojčica, strani su državljani

Identitet još nije poznat, ali radi se o stranim državljanima koji su bili u iznajmljenom automobilu zagrebačkih registarskih oznaka

Mjesto nesreće. Vatrogasci Istočno Sarajevo

Piše: Dženana Redžepagić

25.6.2025

Sinoć su u mjestu Čeljugovići poginule dvije osobe, a dvije povrijeđene, kada je automobil kojim su se vozili sletilo u kanjon Miljacke.

Prema novim informacijama, život su izgubili majka i beba od samo par mjeseci, dok su otac i djevojčica povrijeđeni.

Komandir Odjeljenja vatrogasne jedinice sa Pala Goran Božić potvrdio je ove detalje za "Avaz" i opisao kako je tekla akcija spašavanja i izvlačenja.

- Oko 2:45 dobili smo dojavu od strane MUP-a da je vozilo sletilo u kanjon Miljacke. Na licu mjesta zatekli smo pripadnike policije, došle su kolege iz Vatrogasne brigade KS i GSS Istočni Stari Grad. Zajedničkom akcijom izvršena je pretraga, pronađeno je vozilo u kojem su se nalazili povrijeđen vozač i beba od nekoliko mjeseci koja je smrtonosno stradala. U padini kanjona pronašli smo jedno povrijeđeno dijete, djevojčicu, i majku djeteta koja je smrtno stradala. Izvlačenje povrijeđenih i poginulih trajalo je do ranih jutarnjih sati - kazao je komandir Božić.

Identitet još nije poznat, ali radi se o stranim državljanima, dodaje, koji su bili u iznajmljenom automobilu zagrebačkih registarskih oznaka.

- Prije par godina na tom mjestu su stradale četiri učiteljice iz Sarajeva. Stavljena je zaštitna ograda, a ovo vozilo je 20 metara prije ograde skrenulo u kanjon - naveo je komandir Božić.

# ISTOČNO SARAJEVO
# MILJACKA
# TRAGEDIJA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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