Video iz sudnice / Kod djevojaka koje je podvodio državljanin Kine pronađena veća količina prezervativa

U Sudu BiH danas je održano ročište na kojem je razmatran prijedlog Tužilaštva BiH za određivanje pritvora kinskom državljaninu Yong Zhangu (42) koji je osumnjičen za međunarodno navođenje na prostiticiju u BiH.

- Tužilaštvo vodi istragu prema osumnjičenom da je od mjeseca februara do juna 2025. godine na području BiH radi ostvarivanja zarade od pružanja seksulnih usluga stranih državljanki, navodio i podsticao više državljanki Narodne Republike Kine na pružanje seksualnih usluga klijentima na području BiH, čime bi počinio međunarodno navođenje na prostituciju - naveo je tužilac.

Opasnost od bijega

Tužilaštvo je BiH predložilo pritvora zbog opasnosti od bijega.

- Smatramo da postoji opasnost od bjekstva, ne posjeduje nikakve konekcije sa BiH, nije prijavljen na području BiH i kretao u više gradova prije nego što je uhapšen. Porodica mu je u Kini, sve njegove veze su u Kini te smatram da postoji osnovan razlog da će postati nedostupan puštanjem na slobodu - kazao je državni tužilac.

Tužilac je između ostalog naveo da je kod djevojaka oduzeta velika količina prezervativa i lubrikanata i sve to ukazuje na njihovo pružanje seksualnih usluga.