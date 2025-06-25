Video iz sudnice / Kod djevojaka koje je podvodio državljanin Kine pronađena veća količina prezervativa

U Sudu BiH danas je održano ročište na kojem je razmatran prijedlog Tužilaštva BiH za određivanje pritvora kinskom državljaninu Yong Zhangu (42) koji je osumnjičen za međunarodno navođenje na prostiticiju u BiH.
ORGANIZIRANI KRIMINAL
SUD BIH
Pozvali smo se na izjave djevojaka koje su jasno identifikovale da ih je osumnjičeni vrbovao, podsticao i nalazio im klijente, kazao je tužilac
Avaz
U Sudu BiH danas je održano ročište na kojem je razmatran prijedlog Tužilaštva BiH za određivanje pritvora kinskom državljaninu Yong Zhangu (42) koji je osumnjičen za međunarodno navođenje na prostiticiju u BiH.
- Tužilaštvo vodi istragu prema osumnjičenom da je od mjeseca februara do juna 2025. godine na području BiH radi ostvarivanja zarade od pružanja seksulnih usluga stranih državljanki, navodio i podsticao više državljanki Narodne Republike Kine na pružanje seksualnih usluga klijentima na području BiH, čime bi počinio međunarodno navođenje na prostituciju - naveo je tužilac.
Tužilaštvo je BiH predložilo pritvora zbog opasnosti od bijega.
- Smatramo da postoji opasnost od bjekstva, ne posjeduje nikakve konekcije sa BiH, nije prijavljen na području BiH i kretao u više gradova prije nego što je uhapšen. Porodica mu je u Kini, sve njegove veze su u Kini te smatram da postoji osnovan razlog da će postati nedostupan puštanjem na slobodu - kazao je državni tužilac.
Tužilac je između ostalog naveo da je kod djevojaka oduzeta velika količina prezervativa i lubrikanata i sve to ukazuje na njihovo pružanje seksualnih usluga.
- U prijedlogu smo se pozvali na izjave djevojaka koje su jasno identifikovale da ih je osumnjičeni vrbovao, podsticao i nalazio im klijente - naveo je tužilac.
Osumnjičeni je otkriven u okviru međunarodne operacije.
Braniteljica osumnjičenog je navela, da se protive određivanju mjere pritvora.
- Smatramo da iz dokaza, proizilazi da su postojali određeni operativni podaci i informacije na osnovu kojih je PU Doboj i MUP Republike Srpske raspolagao s ciljem pronalaska djevojaka koje se bave prostitucijom, međutim smatramo da dokazi ne ukazuju da je moj branjenik i počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret - kazala je braniteljica.
Ona je ukazala na izjave dvije djevojke koje su spominjale osobu iz Vijetnama s kojom je sve dogovarano. Sud će naknadno donijeti rješenje.
POLITOLOG I POLITIČKI ANALITIČAR
PROSLAVILA ROĐENDAN
NA KIOSCIMA ŠIROM BIH