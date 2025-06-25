Rod Blagojević obišao selo svojih korijena kod Gacka

Rod Blagojević, bivši guverner američke savezne države Ilinois i blizak saradnik američkog predsjednika Donalda Trampa, stigao je u posjetu Gacku tokom koga je obišao selo Miholjače, odakle mu majka vodi porijeklo.

Svečani doček priređen je na platou ispred Hrama Svete Trojice, gdje mu je dobrodošlicu poželjelo rukovodstvo opštine Gacko, sveštenstvo i brojni građani.

Blagojević je u Općinskoj upravi sa domaćinima razgovarao o temama značajnim za Gacko, a potom je posjetio Hram i upoznao se sa tokom njegove izgradnje. U znak dobrodošlice, članovi FK Mladost poklonili su Blagojeviću dres kluba.

Blagojević je doputovao u BiH u nedjelju, 22. jula, na poziv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Proteklih dana Blagojević se sastao sa najvišim zvaničnicima RS, kojima je pružio podršku. Blagojević je nakon razgoora sa predsjednikom RS izjavio da će informisati američkog predsjednika Donalda Trampa o tome što se dešava u RS.