Kanjon Miljacke: Djevojčica (4) koja je povrijeđena u nesreći hospitalizirana u KCUS-u

Djevojčica koja je povrijeđena u sinoćnjoj nesreći kada je vozilo sletilo u kanjon Miljacke, saznaje portal "Avaza", smještena je na KCUS Sarajevo, na Klinici za anesteziju i reanimaciju, potvrdili su izvori bliski policiji. Navode da djevojčica ima samo četiri godine.

U toj nesreći život su izgubili njena majka i beba od samo par mjeseci, dok je otac povrijeđen.



Komandir Odjeljenja vatrogasne jedinice sa Pala Goran Božić potvrdio je ove detalje za "Avaz" i opisao kako je tekla akcija spašavanja i izvlačenja.

- Oko 2:45 dobili smo dojavu od strane MUP-a da je vozilo sletilo u kanjon Miljacke. Na licu mjesta zatekli smo pripadnike policije, došle su kolege iz Vatrogasne brigade KS i GSS Istočni Stari Grad. Zajedničkom akcijom izvršena je pretraga, pronađeno je vozilo u kojem su se nalazili povrijeđen vozač i beba od nekoliko mjeseci koja je smrtonosno stradala. U padini kanjona pronašli smo jedno povrijeđeno dijete, djevojčicu, i majku djeteta koja je smrtno stradala. Izvlačenje povrijeđenih i poginulih trajalo je do ranih jutarnjih sati - kazao je komandir Božić.

Identitet još nije poznat, ali radi se o stranim državljanima, dodaje, koji su bili u iznajmljenom automobilu zagrebačkih registarskih oznaka.