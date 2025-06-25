Video iz sudnice / Ammar Muzur svjedočio u svoju korist: Prepao sam se, zamahivao sam nožem, on me je i dalje udarao

Ammar Muzur koji je optužen za ubistvo Armina Kahvića zvanog Bučo, pred Vijećem Kantonalnog suda u Sarajevu prilikom svjedočenja u svoju korist, izjavio je da se ne sjeća kako se nož našao u njegovim rukama, te da je bio napadnut, zbog čega je koristio svoju čakiju u samoodbrani.

Ubistvo se dogodilo na putu prema Igmanu, 20. oktobra 2024. godine.

Odgovarajući na pitanja svog branioca, advokata Omara Mehmedbašića, optuženi Muzur detaljno je opisao događaj od tog dana, s kim je bio u šetnji na Igmanu, gdje su izveli pse, te kako mu je javljeno da Bučo dolazi na Igman. Naveo je da se potom pojavilo vozilo koje je velikom brzinom išlo prema njima i da se zaustavilo.

Gdje si mangupe

- Armin je otvorio prozor i rekao: „Gdje si mangupe“, ja sam rekao: „Nisam mangup, pusti me da idem kući“ i produžio sam dalje – naveo je Muzur.

Kazao je da ga je bilo strah s obzirom na to da je znao o kakvoj osobi se radi, da je i ranije imao s njim problema jer je više puta pretukao njegovog brata. Naveo je da je nekad bio dobar s ubijenim, da su ga on i njegov brat svojevremeno posjećivali u zeničkom zatvoru. Naveo je da je Kahvić bio fizički spremniji od njega, viši, teži i stariji deset godina, te da je znao da je opasan.

Nakon što im je prepriječio put, prema riječima Muzura, Kahvić je otvorio suvozačeva vrata i počeo prijetiti: „Sestre mi, ubit ću te namrtvo“.

- Prepao sam se, a Arnel ga je molio: „Nemoj Bučo molim te, pusti nas da idemo kući“. Moj pas, američki staford koji je mlad, socijalizovan i razdragan, krenuo je da uđe u auto, a on kaže: „Odnesi ovog cuku“. I ja sam ga uzeo za povodac i zatvorio vrata suvozača. Tad on kreće za mnom, zaustavlja se, istrčava iz auta, uzima kamen s obje ruke, pogađa psa, ja kažem: „Nemoj, ništa ti životinja nije uradila, nije ti pas kriv“, da bi on onda uzeo još veći kamen. U tom momentu pas je zacvilio, a ja sam krenuo prema psu. On je trčao prema meni i bacio kamen u pravcu moje glave. Na svu sreću, ja sam stavio ruku i kamen me pogodio u lijevu nadlakticu. Bilo me strah, nikakvog razloga nije bilo – naveo je optuženi Muzur.

Rekao je da je Armin Kahvić potom skočio i udario ga nogama u prsa.

Pokrio glavu

- Tada sam pao na koljena i osjetio sam još par tupih udaraca, jedan od udaraca zadobio sam u potiljak. U tom momentu, ne sjećam više ničega od straha i adrenalina, izgubio sam pojam o vremenu, prepao sam se, baš me bilo strah. Ne znam kako se taj nožić pojavio u mojim rukama, znam da sam ga nosio da bi sjekao cukama salamu, i hrenovke. Kako sam bio na podu ja sam samo pokrio glavu i zamahivao sam nožem, ne gledajući, a on me je i dalje udarao. U jednom momentu sam digao pogled i vidio ga kako trči prema svom automobilu, pomislio sam „hvala Bogu, dobro je, ode“ – naveo je Muzur, tvrdeći da mu je Kahvić dok ga je napadao govorio: „Ubit ću te namrtvo“.

Optuženi je kazao da je Kahvić bio živ kada je onu strahu pobjegao šumskim putem i da nije znao da je teže povrijeđen. Čak je, kako kaže, zvao njegovog brata Tomu da mu objasni da ga je Armin napao i da ne pravi dalje gluposti jer mu je supruga trudna.

Nakon što mu je tužiteljica Sabina Sarajlija navela da u ranijim izjavama datim u istrazi nije pominjao prijetnje koje je sad naveo, Muzur je kazao da se kasnije sjetio i da tvrdi da mu je ubijeni govorio: „Ubit ću te, sestre mi“.

Muzur je potvrdio da je po dolasku policije predao nož - čakiju na kojoj je bila krv. Suđenje se nastavlja 16. jula.

Došao kući izbezumljen

Supruga optuženog, Merisa Muzur izjavila je da je u to vrijeme bila u osmom mjesecu trudnoće, te da je njen suprug sve vrijeme bio uz nju kobnog dana, a kasnije ju je zamolio da ode u šetnju s prijateljem i da je poveo njihovog psa. Potvrdila je da ju je Ammar nazvao i rekao da ga je Armin napao, da treba da se zaključa i spusti roletne, jer se bojao da će Armin doći njihovoj kući i napasti ih. Kada se Ammar vratio kući, vidjela je da je pas krvav, Ammar je bio sav izbezumljen, isprepada, blatnjav i noga mu je krvarila.

- Govorio je da se borio za svoj život i da mu je Armin kazao da će ga ubiti namrtvo – navela je Merisa Muzur.