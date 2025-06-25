Državljanin Srbije ubijen na ulici u Njemačkoj, uhapšen državljanin BiH

Policija njemačkog Erdinga saopštila je da je jučer na ulici u Nojfarnu došlo do sukoba trojice muškaraca, u kojem je ubijen državljanin Srbije, a nakon čega je uhapšen državljanin Bosne i Hercegovine. Za trećim učesnikom sukoba i dalje se traga.

Iz policije su kazali da je sukob izbio jučer oko 4:45 ujutro, a u njemu su učestvovala trojica muškaraca. Jedan od njih je 28-godišnji Srbin, drugi 38-godišnji državljanin BiH, dok se za trećim traga, a njegov identitet još nije poznat.

Iz policije su potvrdili da su na mjesto događaja stigli nekoliko minuta nakon dojave, te da je ranjeni Srbin tada još bio živ. Međutim, uprkos svim naporima hitnih službi, on je podlegao zadobijenim povredama.

- Državljanin Srbije ima 28 godina i navodno nije imao prijavljeno boravište u Njemačkoj - istakli su iz policije. Fatalne povrede zadobio je oštrim predmetom, a više informacija bit će poznato nakon objave rezultata obdukcije.

Policija nije željela otkriti dodatne detalje o slučaju, uključujući i način na koji su sva trojica bila povezana. Također, razlog sukoba je ostao nepoznat.

Na licu mjesta uhapšen je jedan od napadača, 38-godišnji državljanin BiH koji živi u ulici gdje se sukob dogodio. On je odmah nakon hapšenja izveden pred istražnog sudiju i trenutno se nalazi u pritvoru.

Treći učesnik sukoba uspio je pobjeći. Jedino što se o njemu zna jeste da ima smeđu kosu, sivu jaknu i visine je oko 1,8 metara. Još uvijek nije poznato da li je ranjen ili naoružan. Policija je apelovala na građane da budu oprezni i da prijave svako sumnjivo lice.